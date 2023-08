Juntos por el Cambio confirmó que busca dar de baja los convenios colectivos de los trabajadores

A sólo días de las PASO, Juntos por el Cambio confirmó que busca dar de baja los convenios colectivos de trabajo bajo la idea de “actualización y una modernización laboral”.”, aseguró este sábado el diputado nacional de JxC, que integra las filas de Bullrich, en referencia al proyecto de la precandidata que busca suspender la ultraactividad de los acuerdos laborales para forzar su revisión y reducir el costo de las indemnizaciones, es decir, que propone la flexibilización laboral.García de Luca consideró en diálogo como AM 750 que. “Hay una discusión muy profunda en el ámbito laboral que debe salirse de los típicos clichés o de lo que ha sido el concepto de reforma laboral”, señaló."Nos debemos una discusión sensata y profunda entre todos los espacios políticos, pero también dentro de Juntos por el Cambio", insistió y apuntó contra el oficialismo al señalar que “".El miércoles pasado, asesor económico de Bullrich y ex ministro de Industria del macrismo, adelantó el plan de reforma laboral de la precandidata y”.En si, los convenios colectivos de trabajo tienen un determinado tiempo de duración, actualmente si ese plazo se cumple y las partes no negocian uno nuevo se mantiene el actual. Así, se garantiza el concepto técnico de ultractividad, consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250, que Sica propone suspender para forzar una flexibilización de las condiciones laborales.“Los convenios colectivos forman parte del corazón del modelo sindical y lo que uno tiene que hacer es tratar de renovarlos. ¿Cuál es el problema de los convenios? No es el convenio en sí mismo.”, aseguró el economista en declaraciones a Radio Con Vos y señaló que “de la totalidad de los convenios colectivos, el 50% son de antes de la década del 80. Hay que acelerar la renovación de todos los convenios colectivos”.Cuando le preguntaron cómo haría para acelerar esa renovación, Sica aseguró que una forma es suspender temporalmente el concepto de ultraactividad. “Antes uno entraba al mundo laboral y pensaba que iba a tener uno o dos puestos de trabajo en toda su vida. Hoy va a tener 12 puestos de trabajo en toda su vida. Hay que reconocer movilidades dentro de las nuevas condiciones y hay que adaptar los marcos laborales a esas condiciones”, remarcó.Y, además, c. “Hay que bajar los costos de incertidumbre con respecto a la salida laboral. Hay que limpiar un montón de regulaciones que hay generando lo que caricaturescamente se conoce como la industria del juicio. Hay que dar mucha claridad y certeza con respecto a los costos, tanto de entrada como de salida”, remarcó.