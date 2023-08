Massa encabeza un acto con apoyo de la CGT mientras suena una suma fija para los salarios tras las PASO

(UP) con un acto en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas contra "la quita de derechos". Mientras tanto, resuena que el Gobierno prepara anunciar tras las primarias de este domingo "una suma fija para garantizar que ningún trabajador gane un salario por debajo de la línea de la pobreza".convocado para "volver al trabajo y votar por los derechos", según expresó la CGT en la convocatoria. Se espera que se movilicen más de 10 mil trabajadores.Allí la CGT respaldará al binomio de Massa y Agustín Rossi y se pronunciará, como ocurrió durante todos estos días, por el voto a favor del peronismo para "garantizar y preservar los derechos de los trabajadores y las conquistas obtenidas", en especial luego de las afirmaciones del exministro de Producción de Juntos por el Cambio (JxC) Dante Sica, quien alentó la eliminación de convenios colectivos e indemnizaciones.El cotitular de la CGT y adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano, no participará porque este fin de semana viajaba a a la ciudad mexicana de Cancún para participar en un congreso de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), de la cual es dirigente.El lunes el, dirigente de la central y secretario general del gremio de la construcción (Uocra), confirmó a Ámbito Financiero queLa medida se adoptaría mediante un decreto o instrumento similar. En junio la canasta básica registró un valor de $232.426 como límite para la pobreza de una familia tipo. El anticipo de Martínez le da más fuerza a las declaraciones hechas por otros dirigentes y por el propio precandidato de UP en las últimas semanas acerca de la viabilidad de la medida.Incluso Héctor Daer, cosecretario general de la central, se refirió semanas atrás a la posibilidad de establecer "un umbral de ingresos" en la Argentina diferente al que mide el salario mínimo, vital y móvil (hoy, de $ 112.500) ligado directamente a la canasta de pobreza.Si bien la medida generaba dudas en los gremios respecto a perder la posibilidad de negociar paritarias, que sea llevada por Massa despeja fantasmas para los sectores más tradicionales del movimiento obrero."Venimos conversando con Sergio desde hace un par de meses la posibilidad concreta de una suma fija aplicada sobre los salarios formales de aquellos trabajadores cuyos básicos de convenios estén por debajo de la línea de la pobreza.", aclaró el jefe de la Uocra y responsable de la "cancillería" de la CGT. El dirigente agregó que la metodología instrumental "todavía está en veremos" pero que en las conversaciones el ministro les aseguró: "tenemos que ir en esa dirección".Además, Martínez sostuvo que así como el Ejecutivo impulsó modificaciones en el impuesto a las Ganancias para morigerar el peso del gravamen sobre los trabajadores alcanzados,. "Quien puede lo más, puede lo menos, graficó.La medida podría tener impacto directo sobre algunas actividades de servicios, mercantiles e industriales de baja calificación con categorías iniciales cuyos sueldos permanecen por debajo del valor medido el mes pasado por el Indec. Pero, sobre todo, en el rubro del empleo municipal, donde es frecuente encontrar ingresos que ni siquiera alcanzan la canasta de indigencia., entre otros factores. La idea es hacerlo sin que eso signifique vulnerar el derecho ni la soberanía de las negociaciones de paritarias y que tampoco genere una jurisprudencia que a futuro pueda complicarlas", amplió Martínez.Ayer Massa se refirió a la eventual aplicación de una suma fija salarial por decreto en declaraciones a Radio Mitre. "Yo tengo la convicción de que tenemos que buscar mecanismos de mejora del ingreso", consideró el ministro y aclaró que lo hará "respetuoso de las paritarias, porque hay muchas en este momento en discusión"."Lo que no quiero es que una medida del Gobierno termine perjudicando la discusión paritaria, porque la paritaria es una buena herramienta", remarcó Massa.