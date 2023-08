Scioli "confía" en el triunfo de Massa votado por trabajadores y adelantó que "integrará propuestas" de Grabois

“Es momento de convocar a los trabajadores en defensa propia, que vayan a votar por la formula Massa – Rossi. Con la propuesta de ellos hay una gran diferencia porque se están sincerando con lo que quieren hacer en relación a la campaña del 2015”

El embajador argentino en Brasil,, que oficia como uno de los vocerosde Unión por la Patria, convocó esta mañana a la ciudadanía a votar por la fórmula que integranel próximo domingo en las PASO y, además, se mostró confiado de que los trabajadores lo elegirán "en defensa propia”., recordó Scioli respecto de aquella elección de la que participó como candidato presidencial.Sobre el líder del Frente Renovador, agregó que "si hay algo que lo caracteriza es su impronta, su liderazgo, su experiencia", y en ese sentido, enfatizó que "no es un dirigente que se paraliza ante las dificultades, sino que, al contrario, lo motivan más”.Por su parte, cruzó a los candidatos de la oposición, en particular los de Juntos por el Cambio, al asegurar:“Es mejor que la gente tenga más claridad de lo que se propone hacer en cada espacio. Unión por la Patria está convencido de que el camino es de la mano del desarrollo, la expansión de la economía, el crecimiento”, concluyó entrevistado en AM 990.Finalmente dedicó un párrafo, ante una pregunta periodística, a poner sobre la mesa que Massa sumará ideas y medidas que expresa el espacio del precandidato con quien compite en UXP,, sostuvo el ex gobernador bonaerense.