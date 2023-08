Cristina cruzó a Macri por el FMI: "El Fondo lo trajiste vos, hacete cargo de algo alguna vez en tu vida"

¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios! https://t.co/WhbBd0BxZl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2023

La vicepresidentasalió a cruzar este martes en redes al expresidente Mauricio Macri por la deuda de casi 45.000 millones de dólares que contrajo durante su gobierno y le pidió que se haga "cargo de algo alguna vez en su vida".", sostuvo la expresidenta sin poder creer el recorte de una entrevista que brindó Macri a TN.En la entrevista el expresidente señaló que "el Fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, ahora que ya está acá, va a tener que colaborar”, a lo que Cristina le pidió:Así, la vicepresidenta le recordó queFue el mayor préstamo de la historia que el organismo le otorgó a un país.Sin embargo, Macri le atribuyo la culpa de "este desastre" al oficialismo y señaló que el gobierno del Frente de Todos "es el más irresponsable, el peor desde la vuelta a la democracia", al tiempo que consideró que "para tratar de terminar está hipotecando un poco más el futuro".Además, aseguró que "no se puede tener miedo a salir del cepo", ya que volvió al país "a destruir la Argentina"."Este cambio profundo, rápido, claro que tiene que emprender la argentina, es un cambio global y hay que poner el mismo día una solidez fiscal como no la ha tenido la argentina antes. Hay que bajar 5 ó 6 puntos del gasto publico", anticipó Macri durante la entrevista con TN.Y señaló: ", sacar impuestos distorsivos. Todo eso junto, creando un shock de confianza. El cepo no puede existir".