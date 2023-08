"Desconocimiento absoluto": Giuliano salió al cruce de Jorge Macri tras su propuesta de eliminar la SUBE

trabajan "en la modernización del sistema SUBE" y adelantó que comenzarán con "pruebas piloto" para implementar en Neuquén la SUBE Digital, en Reconquista el sistema de Carga a Bordo y en Paraná el sistema SUBE Débito.

Lo que quedó viejo, @jorgemacri, es el Consenso Fiscal gestionado por el otro Macri para eliminar el Fondo Compensador al transporte del interior y enganchar las 32 líneas de CABA al subsidio nacional, delegando a Nación la gestión del transporte que es competencia de CABA. https://t.co/dJgssxkkLb — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) August 8, 2023

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, cuestionó el proyecto de Jorge Macri para eliminar la tarjeta SUBE y aseguró que "lo que quedó viejo es el Consenso Fiscal" gestionado por Mauricio Macri."Hay dos formas de leer tu propuesta: celebrar que, en caso de ser electo, te harás cargo del transporte público de tu ciudad (me refiero a CABA), o", resaltó el ministro a través de redes sociales.En ese sentido, le sugirió "aceptar la responsabilidad" de su jurisdicción, "gestionar las 32 líneas de CABA y elegir el método de pago que considere mejor"., remató.El titular de la cartera de Transporte destacó la importancia de la SUBE y puntualizó que "dio trazabilidad, permitió federalizar el atributo social y aplicarlo en las más de 50 localidades que hoy celebran tener SUBE". "Trabajamos por un transporte justo y equitativo en todo el país", añadió.En esta línea, manifestó queDe esta forma, Giuliano enfatizó una vez más que SUBE es una política clave: "Es más que un medio de pago,. No especulamos, trabajamos para promover y motorizar el desarrollo desde el transporte".Jorge Macri había anunciado en un spot de campaña que la SUBE era un método que había quedado viejo: "Esto ya quedó viejo. ¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo?".El primo de Mauricio Macri sostuvo en su propuesta de campaña agregar otros medios de pago, además de la SUBE. Entre ellos, el teléfono celular o una tarjeta de crédito.