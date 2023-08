Macri tildó a Massa de "ventajita" y lo vinculó con "dirigentes" de JXC: "Cambian según la encuesta"

se mostró en su canal amigo, LN+, e hizo foco en el actual ministro de Economía y precandidato a presidente en Unión por la Patria tildándolo de “camaleon” y de “ventajita”. “Es el gran camaleón que se va a adaptando a lo que sea”, dijo al momento de cargar contra Sergio Massa, principal adversario del oficialismo.Advirtió luego que la “forma de ser” del titular del Palacio de Hacienda “es contagiosa” y que “intoxicó” tanto a referentes oficialistas como opositores: “Está lleno de gente con esa misma lógica, que no defiende una idea, un sueño, un compromiso. En vez de comprometerse con algo, ven lo que les conviene a cada día y cada hora”.“Y es algo que también pasa en JxC. Hay dirigentes que van cambiando según la encuesta. Yo les digo a todos que abracen una idea, una sueño. No piensen siempre en la cortita”, expresó. Al tiempo que explicó queRespecto de la interna entre el jefe de Gobierno porteño y la exministra de Seguridad, el exmandatario comenzó por dar un mensaje de unidad, se diferenció de Horacio Rodríguez Larreta y en favor de Bullrich. “Obviamente, él [Horacio Rodríguez Larreta] cree que ese cambio está supeditado a esa mayoría más amplia. Yo creo que no podemos supeditar el cambio a un conjunto de gente que no quiere un cambio. Sería entregarnos”, sentenció.Macri habló además del también precandidato y economista Javier Milei, y destacó: