Sergio Massa: "Milei, Bullrich y Larreta son iguales, plantean ajuste y represión"

#Elecciones | Sergio Massa: "Milei, Bullrich y Larreta son iguales".



💬 "Los tres plantean ajuste, represión, recorte de becas universitarias, recorte para los jubilados". pic.twitter.com/GRwBcw4Iil — Política Argentina (@Pol_Arg) August 9, 2023

A sólo días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP) y ministro de Economía,Al ser consultado durante una entrevista en Telefé sobre a quién le gustaría enfrentar de llegar a las generales Massa señaló: "".Respecto a las críticas de la oposición a su imagen por “ panquequismo”" y explicó que "en 40 años de democracia en este sistema político con tanto nivel de fricción te lleva a que tengas esa dificultad".Y añadió: "Lo mismo Larreta, que pasó de estar con De la Rúa y acusado de la muerte de Favaloro, a plantearse como 'La nueva política'.A nivel económico y la crisis que sufre Argentina señaló que "".En ese sentido señaló que, para salir adelante,Estamos siempre pendientes de lo que pasa en 60 manzanas de la capital, donde están los que especulan".Para solucionar la inflación consideró que hace falta un plan de desarrollo exportador en serio. Acumular reservas para bajar la inflación, que además te permite dar crédito. Y descartó la convertibilidad: "Fue una herramienta que en algún momento sirvió para estabilizar la lucha contra la inflación, pero se enamoraron de la herramienta. Brasil en el 94 salió de la convertibilidad y Argentina debió haber seguido los pasos de Brasil que es uno de los principales socios comerciales. La convertibilidad se mantuvo tomando deuda, pero hay un día en el que tenés que pagar.".", advirtió sobre las propuestas económicas de la oposición.Respecto a rol que tendráen el caso de llegar a ser Presidente, Massa aseguró que mantendrán reuniones constantemente: "Cristina, eligió tener un rol más de consejera y de mirar la política sin lugar institucional y la voz de un ex presidente, con tanta experiencia en el poder como ella es importante escucharla. Obviamente la relación personal me permite imaginarme haciendo un café semanal o quincenal y charlando temas sobre todo de geopolítica".