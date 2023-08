Milei adelantó que el FMI lo llamó para tener una reunión

#Economía | Javier Milei: "Nosotros tenemos un programa fiscal muchísimo más agresivo que el del FMI". pic.twitter.com/TZp43OqKB8 — Política Argentina (@Pol_Arg) August 15, 2023

El candidato presidencial de La Libertad Avanza,, informó este martes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se comunicó con su hermana, Karina Milei, para tener una reunión frente a su victoria en las PASO.”, reveló Milei primero en declaraciones a América.Allí aseguró que no es un problema para él y su proyecto de Gobierno coordinar un programa con el organismo internacional. “No es un problema, ¿porque cuál es la clave de todos los programas del Fondo? Bajar el déficit. ¿Y por qué fracasa siempre? Porque no se cumple.”, remarcó.Más tarde, lo confirmó. "(a la reunión)", amplió al ser consultado al respecto en una entrevista con radio La Red.Allí remarcó: “Este lunes se confirmó que el órgano directivo del FMI se reunirá el próximo 23 de agosto para desbloquear los desembolsos acordados con Argentina en el marco del acuerdo sobre las revisiones quinta y sexta combinadas del Servicio de Fondo Ampliado (EFF) de 30 meses con este país. “Damos la bienvenida a las acciones políticas recientes de las autoridades y al compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y mejorar el orden fiscal”, señaló el organismo en un comunicado.Milei se candidateó con una propuesta económica que tien dos ejes centrales:Para hacerlo ha prometidode Economía, de Justicia, del Interior, de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Infraestructura y de Capital Humano. Así, eliminaría los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Obras Públicas, Género, entre otros.En una presentación que hizo semanas atrás aseguró también que “proponemos esquemas tarifarios realistas que, debido a la baja de costos luego de la recalibración de los contratos, no afectarán directamente al bolsillo de los argentinos. Reformular los entes reguladores y migrar hacia un esquema de subsidios por demanda para aquellas familias que lo requieran”.Asimismo, prometió que de ser electo va a “promover la ampliación de los sistemas de infraestructura de los servicios de electricidad, gas natural y petróleo, mediante mecanismos de declaración de interés público y la convocatoria del sector privado”.con un esquema de seguros de desempleos con mayor profundidad financiera. La regulación laboral argentina es arcaica y solo sirve para entorpecer la generación de puestos de trabajo”, comentó.