Impuestos nacionales: Argentina tiene su presión fiscal más baja en 17 años

Una de las propuestas del precandidato presidencial libertario, Javier Milei, es eliminar la carga tributaria porque considera que los argentinos no soportan que haya 170 impuestos (verdaderamente son 148), pero lo cierto es que Argentina tiene la presión tributaria efectiva más baja de los últimos 17 años, considerando sólo los nacionales.Incluso, si se excluyen de los cálculos a los ingresos que generan los derechos de exportación -que en 2023 están totalmente disminuidos debido al efecto de la sequía- y se deja solamente la recaudación del resto de los impuestos, la presión es del 10,5%, la más baja en dos décadas.De acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) los impuestos nacionales sólo representan del 11,2% del PBI. "Aún sin considerar los impuestos al comercio exterior, muy golpeados por la sequía, en 2023 se lleva registrada la menor presión tributaria efectiva nacional de los últimos 17 años y considerándolos, la presión tributaria es la menor de los últimos 20 años", remarcó el informe del instituto.Al tomar los primeros siete meses de cada año, el de mayor presión tributaria efectiva nacional fue 2015, con un 14,6% del PBI. En relación a ese momento, la presión tributaria actual está 3,4 puntos porcentuales del PBI por debajo. El informe indica que sin tomar en cuenta comercio exterior, el acumulado hasta julio alcanzó el 10,5% del producto, 0,2 puntos porcentuales del PBI por debajo del año anterior.Esto no se debe a la rebaja de alícuotas o la eliminación de impuestos, algo que proponen muchos dirigentes de la oposición, sino a que los ingresos que contabiliza todos los meses la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) vienen en caída desde que comenzó el 2023.Por otro lado, el informe de IARAF dice que en relación al promedio de 2003-2022, que fue de 11,5% del PBI, la recaudación del 2023 terminaría en un 1 punto más abajo .Si bien parece ser positivo, en realidad, muestra el efecto de los menores ingresos del fisco, no sólo por la sequía, sino también abarca a otros impuestos internos que también están mostrando caídas a excepción del IVA.En agosto es posible que se registre una recuperación de las recaudación fiscal, de la mano de la última versión de dólar agro, que potenció una liquidación mayor de exportaciones.