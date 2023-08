El "Círculo Rojo" y el larretismo culpan a Macri por el triunfo de Milei

ARGENTINA ENTRA EN UN CAMBIO DE ERA



El domingo pasado, colocándose por encima del jefe de Gobierno porteño, pero debajo de Sergio Massa y dejando al libertario Javier Milei con un amplio margen de cara a las elecciones generales . Ahora,“La cagó Mauricio Macri", dijo un industrial financista de Juntos por el Cambio, según consignó Página 12. Y es quehaber boicoteado la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta por quienes apostaban los ceos; y ponerse a jugar visiblemente con Patricia Bullrich, a sabiendas de lo que el apellido Macri significa en muchos distritos del país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.Por lo que ahora, los empresarios privados apuntan contra Macri y aseguran que "él siempre tuvo claro que con Horacio no era lo quiere".Dentro del sector privado aclaran que el alcalde porteño tampoco tiene una relación fluida con el ex presidente, pero que siempre trató de preservar el nexo.El triunfo de Bullrich tras la demostración de un favoritismo de Mauricio generó mucho malestar para el larretismo, más después de que Bullrich subiera a Macri al escenario luego de los resultados, quien¿Habrá sido una venganza o una forma de demostrar liderazgo?Lo cierto es que Macri logró imponer una tendencia con su apoyo a Bullrich que no sólo le dio malos números a Larreta, sino que fue muy mala, también, para la precandidata, que terminó cinco puntos abajo de Massa.Y si bien quiso agradecerles a todos a través de su cuenta de Twitter por el trabajo de campaña, la foto de una unidad frágil que compartió no pasó desapercibida.