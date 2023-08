"Ganar, perder o el helicóptero": Lacunza reveló qué le dijo a Macri luego de la derrota en las PASO de 2019

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, reveló este viernes qué le dijo el expresidente Mauricio Macri tras la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2019.“Le dije que teníamos tres opciones. A lo que él me dijo ‘hacé lo que tengas que hacer’, que era tomar medidas antipáticas, medidas horribles pero que eran necesarias”, contó Lacunza en declaraciones para LN+.En agosto de 2019, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner obtuvo 47% frente al 32% que había logrado la boleta de Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto. Para ese entonces, el dólar pegó un salto a $65 y el ministro Nicolás Dujovne había renunciado en medio de la crisis. Por ese motivo, Lacunza -integrante del gabinete de María Eugenia Vidal en PBA- lo reemplazó.“Asumimos los costos políticos de tomar lasque tomamos en pos del bienestar general", argumentó el ex funcionario.Consultado por la devaluación de los últimos días, aseguró que “nadie devalúa porque quiere, sino que devalúan porque no queda otra”. Sin embargo, apuntó contra la gestión de Sergio Massa: “Es un perdedor serial de reservas”.