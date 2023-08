El Frente de Todos obtuvo dictamen de mayoría para el proyecto que blinda Aerolíneas Argentinas

El Frente de Todos consiguió este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para un proyecto de ley que busca blindar la empresa Aerolíneas Argentinas y evitar una futura privatización.La iniciativa, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, apunta a prohibir la transferencia de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja y del Senado. Según un comunicado del legislador, el proyecto parte de las advertencias planteadas por los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de "privatizar empresas públicas".La reunión del grupo parlamentario se realizó sin la presencia de Juntos por el Cambio, que se retiró del encuentro antes de que expusiera el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, Carlos Figueroa.La oposición denunció que "se habían roto las prácticas parlamentarias y el proyecto no pasó por asesores, como se hacía hasta ahora". "Nosotros no vamos a legitimar este tipo de trabajo en temas clave", señaló la legisladora radical Carla Carrizo.Desde el oficialismo, Lucas Godoy, presidente de la Comisión de Legislación General, dijo que "no hay nada que estemos incumpliendo" y señaló que la posición del FDT es que "que hay que avanzar en el debate acá y en el recinto de sesiones" sobre este proyecto que establece las mayorías para poder vender las acciones de la empresa estatal.Por su parte, el jurista del Pro, Pablo Tonelli, expresó que “la conclusión democrática y republicana indica que un Congreso no puede limitar al del futuro”. Con relación a la modificación impulsada por Máximo Kirchner consideró que “parece poco democrática y poco republicana”.Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del FdT, dijo que "no es democrático irse sin escuchar" el debate y la posición de los funcionarios.