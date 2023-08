Patricia Bullrich: Parece que Milei está más de novio con Massa que con Fátima Florez

#Política | El chiste de Patricia Bullrich sobre la supuesta connivencia política entre Javier Milei y Sergio Massa: "Parece que la pareja no es con Fátima Flórez".



👉 La candidata presidencial del PRO ironizó sobre la nueva relación amorosa de Milei y lo vinculó con Massa. pic.twitter.com/DWkJwvfkKw — Política Argentina (@Pol_Arg) August 25, 2023

La candidata de Juntos por el Cambio fue consultada acerca de una declaración de Sergio Massa, sobre Javier Milei, donde al referirse a la “responsabilidad” de la oposición en materia económica y de relaciones bilaterales, calificó al libertario como“Si Milei no pide que se ordene lo que se tiene que ordenar, cosa de él, nosotros somos amables y respetuosos, pero duros con el FMI”, lanzó.Al hacer referencia a lo que había dicho el ministro de Economía acerca de que Milei había sido más colaborativo con el FMI ya que al menos no pidió que no le dieran nada al país como sí ocurrió desde el macrismo, Bullrich arremetió con un tema de carácter personal de Milei luego de que el candidato de La Libertad Avanza confesara estar en pareja con la imitadora Fátima Florez.Y es que a Bullrich se le ocurrió “bromear” y decir que en lugar de estar en pareja con Fátima Florez, el líder libertario parece estar en pareja con Massa.expresó en LN+.