El Gobierno destinará $700 millones para la reparación a comercios que sufrieron robos organizados

para los comercios afectados por los robos organizados de los últimos días.La medida había sido adelantada el miércoles pasado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, quien señaló queEl monto por comercio asciende hasta $7 millones en Aportes No Reembolsables (ARN), siendolos pequeños, de acceso automático; y los de más de 50 empleados, con el compromiso de cumplir con el acuerdo de Precios Justos.El programa estará destinadoEn conferencia de prensa, Massa explicó que instruyó a la Secretaría de Industria de la cartera económica para que a "cada uno de los comerciantes atacados en Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza, y que tengan la denuncia realizada y una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo".Los organismos que tendrían intervención serían los ministerio de Economía (Subsecretarías PyME, de Industria y de Comercio Interior), Trabajo y Seguridad.En un sitio web las empresas deberán cargar la información que incluye:-La denuncia policial,-La certificación contable de daño-La constancia de CBU certificada-Otra documentación probatoria (como sumario judicial, fotos, videos, etc).