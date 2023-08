Bullrich anunciaría a Melconian como eventual ministro de Economía para contrarrestar a Milei

avanzaron para que el integrante de la Fundación Mediterránea se convierta en su ministro de Economía en caso de quevuelva a la. Como anticipó Infobae, ambos se reunieron este lunes por la tarde en la casa de la candidata presidencial, en Palermo, y luego un referente bullrichista aseguró: “Está cerrado el acuerdo”.De esta forma,Tras haber acordado la designación en un ministerio clave, está previsto que este jueves Bullrich haga el anuncio junto con Melconian en Córdoba.El escenario elegido no es casual:. Bullrich tuvo el viernes pasado un encuentro con todos los economistas de JxC para coordinar el discurso que tendrán a partir de ahora y evitar que haya voces discordantes en rubros cruciales de la economía como el cepo, las retenciones al agro y el bimonetarismo, entre otros.La postulante pidió unificarse detrás de las posiciones que viene sosteniendo a partir de las ideas que conversa con Melconian y Luciano Laspina, su economista de cabecera, quien se puso al frente de un equipo de expertos de JxC que estuvo en la reunión del viernes: Ricardo López Murphy, Dante Sica, Eduardo Levy Yeyati, Daiana Fernández Molero, Enrique Cristofani, Guido Sandleris, Horacio Tomás Liendo, Hernán Lacunza y David Sekiguchi, Martín Tetaz, Matías Sturt y María Castiglioni.En las conversaciones con Melconian también está presente la función que desempeñarácon autonomía del Ministerio de Economía, mientras que el miembro de la Fundación Mediterránea quería ubicar allí a gente de su confianza. Es uno de los temas que los dos conversaron en la reunión de esta tarde en el barrio de Palermo.Ante los economistas, Bullrich resaltó que. Ese primer paso para consensuar posiciones y darles instrucciones fue el primero que dará la candidata presidencial para mostrar solidez en materia económica. El segundo será su encuentro con Melconian -quien llegó del exterior este fin de semana- para hablar de su designación como ministro, aunque la jefa del PRO en uso de licencia viene hablando del tema con el economista y éste, a su vez, cumpliendo funciones como uno de sus principales asesores, tal como sucedió hace dos semanas, cuando dialogó casi dos horas con Rodrigo Valdés, a cargo de la negociación del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la Argentina, para explicar el programa económico de Bullrich.En su viaje a Córdoba, la candidata de JxC tendrá una agenda que están terminando de definir en su equipo de campaña, pero se sabe que, además del probable anuncio sobre Melconian, mantendrá reuniones con sectores del campo. Pese a que es una provincia en la que Juntos por el Cambio tuvo un apoyo importante el electorado, Milei se impuso en las PASO presidenciales: obtuvo el 33,5% de los votos, contra el 27,5% del gobernador peronista Juan Schiaretti y el 25,1% de Juntos por el Cambio. Por eso Bullrich apunta a reforzar sus votos en Córdoba como uno de los distritos electorales decisivos.Antes de su visita al territorio cordobés, Bullrich viajará este martes a Santa Fe, un distrito también decisivo por la cantidad de votantes, donde Juntos por el Cambio triunfó en las PASO con el 63,75% de los sufragios. En esa provincia, Bullrich compartirá la presentación de propuestas contra la inseguridad acompañada por Maximiliano Pullaro, el postulante a gobernador santafesino de JxC, y Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal y el principal asesor en temas de seguridad de Rogelio Frigerio, postulante a gobernador de Entre Ríos por JxC. En Santa Fe, Milei también fue el candidato más votado, con el 35,19%, y en segundo lugar quedó Bullrich, cuyo espacio sumó el 31,57%.Para este miércoles,Y el viernes mantendrá un encuentro con un grupo de intendentes de JxC de todo el país, en otra de las fotos de unidad para fortalecer su candidatura. Todavía no tiene fecha una reunión cumbre con Mauricio Macri, quien volvió de Marruecos luego de haber participado en el Mundial de Bridge, para definir su participación en la campaña y clarificar su posición luego de las señales favorables que dio hacia Milei.