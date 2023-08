El Gobierno advirtió que habrá multas para las empresas que no paguen la suma fija

Tras el anuncio de la suma fija para trabajadores estatales y privados,que corresponde a quienes tienen salarios de hasta 400 mil pesos netos y cruzó a los privados que cuestionaron la medida.Es ya un prejuicio establecido. Y se percibe esa actitud”, sostuvo la ministra de Trabajo,en declaraciones para Futurock luego de que la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) señalara que el Estado propone hacer imposiciones por fuera de la paritaria.Olmos, además, consideró que en la Argentina hay dos proyectos: el de sostener la producción y la creación de puestos de empleo, que impulsan en Unión por la Patria y el de “ajustar por los más débiles” de la oposición de Juntos por el Cambio -representada en Patricia Bullrich- y de La Libertad Avanza de Javier Milei.“Patricia Bullrich, cuando era ministra de Trabajo del gobierno de (Fernando) de la Rúa, redujo los salarios de los trabajadores estatales y de los jubilados 13 puntos. Esas son las alternativas.”, contrastó.Sobre la suma fija remarcó que habrá penalidades para las compañías nacionales que no otorguen el bono. “(Si no pagan)”, advirtió la ministra.Y reiteró el rol que tendrán los sindicatos para detectar las faltas de los empleadores. “Ahí actúa la fiscalización”, marcó asimismo Olmos en Radio Provincia.Por otra parte, aseguró que el trabajador que cobre el bono no podrá comprar dólares. “Quedará afuera del mercado de cambios”, aseguró.