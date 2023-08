Debilitada desde las encuestas, Bullrich se mostró con Santilli y Morales y alista con bombos a Melconian

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, recibió este miércoles el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR) de cara a la votación general del 22 de octubre. También contó con el apoyo de Diego Santilli, dirigente cercano a Horacio Rodríguez Larreta."Estamos organizando las elecciones, hablando de las propuestas y reafirmando nuestra consigna de la lucha contra el modelo del kirchnerismo que ha degradado culturalmente a la Argentina. Es una gran oportunidad en las próximas elecciones", manifestó el gobernador Gerardo Morales en conferencia de prensa.Morales destacó que la coalición opositora tendrá una buena performance en los comicios de octubre: "No hay ninguna posibilidad de un balotaje entre Milei y Massa. Nosotros vamos a ganar las elecciones y. No nos planteamos otra hipótesis".Al ser consultado sobre la cantidad de votos que obtuvo el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a enfocarse en Unión por la Patria: "Acá. Acá la única posibilidad de generar un cambio real y garantizar gobernabilidad es con Patricia Bullrich".Acompañada por Luis Petri, la exministra apuntó contra el Gobierno por las 12 medidas económicas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa: "Dieron unos pocos pesos que además lo tienen que dar los privados, que están totalmente ahorcados. ¡Van atrás! Es una tortuga corriendo a la liebre. La inflación es una liebre y las medidas del Gobierno son una tortuga. No lo va a alcanzar nunca".En tal sentido, aprovechó para cuestionar la gestión del Gobierno sobre el proceso inflacionario: "Lo único que hacen es destruir el poder adquisitivo de la gente. Que no mientan más, no es un plan justicia, es un plan para avalar mantener una inflación que destruye las esperanzas de los argentinos".Previamente, mantuvo una reunión con Santilli, el perdedor de la interna bonaerense:Santilli se comprometió a sumarse a la campaña de Bullrich después de haber perdido en forma muy ajustada la interna y esperar hasta el escrutinio definitivo para confirmar que lo había derrotado Grindetti.En la idea también de sumar volumen a su equipo de campaña y después de haber metido varios pifies en sus declaraciones sobre temas económicos, Bullrich anunciará mañana la iSegún fuentes periodísticas, el anuncio se realizará el jueves a la mañana en Córdoba, sede la Fundación Mediterránea que encabeza Melconian y desde la cual realizó diversos planes económicos.Melconian estuvo la semana pasada en Estados Unidos y a su regreso al país se reunió con Bullrich para coordinar el anuncio de que será su eventual ministro de Economía en caso de que ella llegue a la presidencia.