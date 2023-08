Quintela negó que exista cierto distanciamiento entre los gobernadores peronistas con Massa

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, negó este jueves que exista “cierto distanciamiento” de los mandatarios provinciales con Sergio Massa y afirmó que el candidato de UxP “cuenta con todo el apoyo del peronismo” de las provincias, cuyos dirigentes se juntarán en las próximas semanas para dar un “contundente respaldo” a la fórmula oficialista.“Massa cuenta con todo el apoyo de los gobernadores del peronismo. Pronto nos vamos a juntar a manifestarlo”, aseguró Quintela en diálogo con la radio Futurock, en la cual aclaró además que “hay muchas provincias que ya dieron un aumento”, por lo que la negativa a dar el bono anunciado por el ministro “no tiene nada que ver con una falta de acompañamiento a las medidas de Massa”.El gobernador afirmó que algunosmedios opositores "quieren instalar la idea de distanciamiento de los gobernadores -peronistas- con el Ejecutivo nacional y el candidato", lo cual "es falso”."Lo quieren hacer aparecer como un candidato debilitado, como que no tiene el acompañamiento de los gobernadores, pero nosotros nos vamos a juntar seguramente la próxima semana para manifestar todo lo contrario. Nuestro apoyo es a Massa”, apuntó.En ese sentido, admitió: "Hay muchos compañeros que hay que recuperar porque son muy valiosos en un gobierno de unidad nacional, inclusive son muy interesantes sus visiones para poder concretar una serie de políticas de Estado”.Con respecto a la postura de varios gobernadores del Partido Justicialista (PJ) de no adherir al pago del bono anunciado por Massa, Quintela explicó que “hay muchas provincias que ya dieron un aumento".En el caso de Tucumán, "ya dieron un 45 por ciento de aumento que es mucho más que los 30.000 dispuesto por el bono”, ejemplificó.“Varias provincias tienen una cláusula gatillo y no tienen la necesidad de dar ese bono, a pesar de que este proceso inflacionario carcome el bolsillo de todos los trabajadores”, detalló.Sobre los desafíos a futuro, contó que los mandatarios van a “trabajar fuertemente para que la racionalidad vuelva a instalarse en nuestro país y que el debate sea racional, reflexivo y sobre las posibilidades reales de Argentina sin que el debate dependa del estado anímico de una persona o de algunos medios de comunicación, que se encargan permanentemente de imponer las cosas negativas”.“En este tiempo es fundamental que podamos debatir racionalmente. No podemos permitir que la irracionalidad gobierne la Republica Argentina”, indicó en referencia al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.