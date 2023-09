Ahora 12: las empresas que no se suscribieron al acuerdo de precios quedan afuera del programa

La Secretaría de Comercio, liderada por informó queal menos hasta el próximo 31 de octubre.El Gobierno avanzó en negociaciones con supermercados y alimenticias para que las remarcaciones de precios no superen el 5% mensual hasta por lo menos las elecciones de octubre. Sin embargo, muchas empresas se negaron a firmar, ya informó que un grupo de compañías vinculadas a la indumentaria, calzado, electrodomésticos que no tendrán la posibilidad de vender sus productos en 6 o 12 cuotas."Podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el país, provistos por quienes hayan suscripto los convenios respectivos en el marco del programa Precios Justos”, precisó la resolución emitida el 30 de junio último.En el caso de empresas de electrodomésticos, las subas acordadas hasta fin de octubre fueron de 25%, al igual que en el caso de las motos. Con las automotrices, se llegó a un acuerdo para congelar el precio de un modelo de auto económico por marca, a cambio de destrabar importaciones.“Al día de la fecha, se hace saber que las siguientes empresas no han suscripto el convenio de Precios Justos, motivo por el cual los bienes provistos por ellas no podrán ser alcanzados por el financiamiento previsto en el programa Ahora 12″, indica textualmente la nota de la secretaría de Comercio a la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc).En la espera de que se conozcan los datos de la inflación de septiembre que según consultoras privadas llegaría a niveles récord del 11% al 12%. Por eso, la idea es reducirla para que el dato del INDEC arroje nuevamente un dígito este mes. El dato se conocerá el 12 de octubre, diez días antes de las elecciones presidenciales.En los últimos días, el Gobierno acordó congelar precios en sectores como combustibles, prepagas, medicamentos, tarifas de transporte público y posiblemente servicios de luz y gas, a pesar de las promesas previas al Fondo Monetario Internacional.Además, participaron del acuerdo las principales empresas de consumo masivo y 31 cadenas de supermercados minoristas y mayoristas, entre las que se encuentran Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, Vital y Maxiconsumo, entre otros.Las empresas que ingresan al acuerdo y cumplen con el tope del 5% establecido reciben beneficios impositivos y fiscales, a los que se suma un programa de crédito a tasa subsidiada para las pymes proveedoras de supermercados.Así, el Estado resigna recaudación para evitar que el incremento de los costos, producto de la devaluación de 22,5% del dólar oficial, se traslade a los precios de alimentos, bebidas y productos de limpieza y perfumería.