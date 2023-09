El empleo registra su mayor valor desde que lo releva el INDEC

el empleo registrado muestra una continuidad en el proceso de expansión del empleo que caracterizó a todo el período de recuperación posterior a la pandemia de Covid-19.

Pese a que la actividad económica registra signos de caída desde marzo,, destaca un informe de Cifra-CTA elaborado por Mariana González y Cecilia Garriga.La continua expansión del empleo se refleja además en el aumento de la tasa de empleo que alcanzó el 45 por ciento sobre la población en el 1° trimestre de 2023, que no sólo supera significativamente los niveles previos a la pandemia sino que es el valor más alto desde que existen registros de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)., según el relevamiento.En el último año, se sumaron en total 543.800 trabajadores, lo que implica un aumento de 4,3 por ciento., detalla el informe del Cifra-CTA.El aumento general de precios observado tras la devaluación de agosto, que alcanzó el 12,4 por ciento en es mes y se dio con un incremento en precios de alimentos de 15,6 por ciento empeoró esta situación.”, agrega el informe.Sobre el cierre de este informe, el miércoles por la noche, se anunció un nuevo programa que busca recomponer ingresos familiares.Este tipo de medidas son fundamentales para contrarrestar el efecto de la mayor inflación sobre los ingresos de los hogares y atenuar un nuevo salto en el nivel de pobreza.Desde 2021 cada trimestre se han sumado en promedio casi 90.000 puestos asalariados registrados, que implican alrededor de 350.000 anuales.Sin embargo, los puestos asalariados registrados han perdido peso en el total del empleo en los últimos años, ante el incremento más fuerte de los puestos no registrados y de los no asalariados.La creación de 1,5 millones puestos de trabajo registrados nuevos en términos netos se concentra especialmente en un conjunto reducido de grandes sectores de actividad. En la industria el número de puestos aumentó en 357.300, lo que representa un incremento del 15,2 por ciento en dicho período, frente a un crecimiento del 7,1 por ciento en el conjunto de sectores.En el comercio, con una tasa de variación cercana a la promedio, se crearon 297.000 puestos; mientras que en la Construcción fueron 261.300, con una expansión del 16,9 por ciento., afirma el informe. Así estos cuatro sectores sumaron más de 1,1 millones de puestos de trabajo y explican más del 75 por ciento del total del empleo generado. Sólo el sector agropecuario muestra una disminución, coyunturalmente afectada por la situación de sequía a inicios de 2023.