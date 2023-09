Bullrich presentó su libro en la UBA mientras los estudiantes cataban "Massa presidente"

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023,, presentó el jueves su libro "De un día para otro" en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero mientras daba su discurso los estudiantes universitarios comenzaron a cantar por el postulante de Unión por la Patria (UP),", cantaban los estudiantes en repudio a la presentación del libro de Bullrich y en defensa a la universidad pública.En un video que se difundió en redes sociales, una estudiante señaló que había un "sentimiento de miedo". "Sentimiento de miedo de perder lo que teníamos, lo que habíamos conquistado pero no en este último tiempo, lo que habíamos conquistado como pueblo y como país durante muchos años y durante muchas luchas, entre ellas la educación pública", expresó.Dirigiéndose a un grupo de estudiantes la joven sostuvo: "¿Qué mierda hacemos con esto? ¿por dónde le entramos a la gente?¿en una apuesta electoral con la más rancia derecha?"."Todavía no encontramos a nadie que nos diga que está a favor del sistema de vouchers que proponen ( por La Libertad Avanza). Nadie levantó la mano para decir 'la verdad que a mí me parece una buena propuesta, yo los voté por eso, yo estoy convencido y los fui a votar por eso'. Nadie", apuntó la estudiante.Al tiempo que consideró: "Me parece que es una oportunidad que no podemos desaprovechar, porque en esto se nos juega la vida como país, se nos juega la vida como estudiantes, se nos juega la vida como trabajadores, se nos juega todo lo que tenemos como argentinos y como argentinas".