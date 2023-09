Massa les pidió "revelarse" a los jóvenes contra las ideas de Milei: "Los quieren transformar en un número en la economía"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, brindó este jueves un discurso con foco en la juventud y les pidió "revelarse" contra las ideas que promueve su competidor Javier Milei, al inaugurar el Parque de la Ribera Municipal de Quilmes."A los estudiantes les digo que hoy es tiempo de revelarse. No desde un posteo en las redes sociales, sino desde defender lo que les es propio", subrayó Massa junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.En esa línea, aseguró que la "libertad no es que los manden a andar a bicicleta en un Rappi" sino "trabajar con derecho a jubilación y derechos laborales". "Los quiere transformar en un número en la economía cuando en realidad son los protagonista de la Argentina que viene", advirtió.Asimismo, pidió defender "el derecho a ir a la universidad" para que "prepare con nuevas carreras la salida laboral". "Los no jóvenes tenemos que repensar con nuestros jóvenes el sistema universitario, para que tengan trabajo al salir de la universidad. Pondremos en marcha la financiación del primer empleo en empresas para que los pibes tengan salida en el mercado de trabajo", añadió."No quiero que haya pibes que vayan al colegio armados, que los pibes vayan con su notebook en la mochila, no con un arma. Esa es la diferencia entre las dos Argentinas", remató.Por último, apuntó contra el discurso de La Libertad Avanza, que resta importancia a la causa Malvinas: "Mientras algunos plantean cambiar islas por medicamentos, y otros directamente entregar las Malvinas, seguimos convencidos de que nuestra soberanía no se negocia".