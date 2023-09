Conflictos con Paraguay: Argentina busca resolver los problemas de Yacyretá y la Hidrovía por separado

El Ministerio de Economía, líderado por Sergio Massa, espera que en las próximas horas se resuelva el conflicto energético con Paraguay ya que buscará cerrar las negociaciones respecto a la Hidrovía y a Yacyretá por separado, para lo cual ya enviaron propuestas.El lunes pasado, el vicepresidente de Paraguay,anunció que, por una deuda de u$s93 millones. Cada uno de los países accede al 50% de la energía generada pero, como Paraguay no utiliza la totalidad, realiza lo que se conoce como “cesión de energía”, que fue la parte que cortó.Desde Economía explicaron que Argentina le debe a Paraguay u$s93 millones por saldos impagos entre 2022 y 2023, pero aseguraron que lo único que está vencido es la parte de 2022 de un saldo de u$s36 millones. “El principio del conflicto fue la Hidrovía y después metieron Yacyretá, mezclaron todo”, afirmaron desde el Gobierno fuentes a Ámbito.Hace exactamente un año, Argentina comenzó a cobrar un peaje por la circulación del comercio en la Hidrovía para Paraguay p tiene que dejar de cobrarse. El presidente,, afirmó que en la visita que hizo Massa a Asunción a fines de agosto le prometió que suspendería el cobro, algo que cerca de Massa desmienten.En el caso de Yacyretá, desde el Gobierno aseguraron que en la historia de deudas entre ambos países por cesión de energía llegó a haber impagos de u$s390 millones de saldo y no se cortaron los envíos. Desde 1994 a la fecha, Argentina le transfirió u$s6.622 millones por los 186.863 Gwh cedidos, según fuentes oficiales, a un costo promedio de u$s35,62 U$S/Mwhs.¿Cómo se reemplaza esa energía que no llega desde Paraguay? fuentes del Gobierno explicaron que si bidn "hoy no representa un problema, porque lo sustituimos con gas, sí podría serlo entrado el verano cuando la demanda crece”. Por eso desde Economía buscarán resolver el conflicto.y la deuda de 2023 desde el año que viene. De haber acuerdo, la primera cuota se desembolsaría esta misma semana, bajo la condición que se reponga la energía inmediatamente. Claramente el Gobierno paraguayo pedirá otra condición: que readecuen el precio de la energía.“Las conversaciones están en estricto ámbito privado de negociación y se la pasa haciendo declaraciones, están faltando en materia de códigos de diplomacia”, contaron desde el Palacio de Hacienda sobre declaraciones de la Vicepresidenta paraguaya.Respuestas como suspender exportaciones de gas a Paraguay, siendo YPF un proveedor clave del país vecino, fueron rechazadas por Economía por ahora. Sin embargo, Argentina sumó a la mesa de negociación dos temas: quey abrir un debate para el mediano plazo, luego de las elecciones presidenciales, paraque el Gobierno asegura que asciende a más de u$s28.000 millones.La postura del Gobierno es que el tratado firmado entre Argentina y Paraguay establece que el costo de la energía debe considerar en uno de sus puntos los intereses y la amortización de las deudas contraídas para el financiamiento del proyecto, que fue de u$s28.445 millones.“En lo que respecta a la construcción y mantenimiento, debe abordarse el repago de la deuda que la entidad binacional arrastra con la República Argentina que asciende a u$s28.445 millones, como único aportante de la construcción de la central”, asegura la carta que el jueves pasado le envió, director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá a su director,Para de Vido “resulta de imperiosa necesidad iniciar un proceso de ordenamiento económico-financiero histórico”.En cuanto al conflicto por el peaje de la hidrovía, fuentes oficiales le contaron a Ámbito que mantendrán el cobro, que aseguran que se usa para las inversiones de dragado y balizamiento, y agregan que Argentina no quiere “subvencionar el comercio exterior de otros países”.Sin embargo, propusieron realizar una rebaja del 25% del cobro hasta el 31 de diciembre, para “sustentar las obras mínimas y destrabar el conflicto”, y luego seguir con las negociaciones técnicas.Desde febrero la tarifa es de u$s1,47, lo que llevó este año a una facturación de u$s12 millones.