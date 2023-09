Ayudame a dar la sorpresa: Santoro al electorado de Lousteau en un debate que tuvo a Macri y Marra aliados

Los candidatos a jefes de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,(Juntos por el Cambio),(Unión por la Patria),(La Libertad Avanza) y(Frente de Izquierda) protagonizaron la noche de debate en el canal oficial de CABA y se sacaron chispas de cara a las próximas elecciones. Los cuatro ejes que se trataron fueron los siguientes:El comienzo del debate fue realmente insólito.El último en expresarse -por sorteo- fue Santoro y, creer o reventar, su micrófono no funcionaba. El debate se interrumpió y los técnicos tuvieron que cambiarle el cable. ", dijo el candidato de UxP a modo de chicana. Por su parte, Marra fue más picante: "Los candidatos, lejos de las propuestas, tomaron el debate como un cuadrilátero y polemizaron entre sí en todos los tópicos, principalmente entre Marra y Santoro.El candidato libertario, en todas sus intervenciones, subió al cuadrilatero a Santoro, el candidato de Unión por la Patria. Lógico, puesto que ambos están cabeza a cabeza por el segundo, de acuerdo al resultado de las PASO y lo que dejaron las últimas encuestas. “Realmente querés salir tercero”, fue una de las chicanas que le propinó Marra a Santoro cuando le hizo una pregunta por sus licencias para operar en el mercado financiero. El candidato de Unión por la Patria, en otro pasaje del debate, también lo cruzó a su par libertario:Pese a que pueda parecer un lugar común dividir las aguas por “izquierdas” y “derechas”, la realidad es que el debate estuvo en torno a esas viejas interpretaciones ideológicas. Por un lado, Macri y Marra se tuvieron un respeto que también se vio reflejado entre Santoro y Biasi, aunque la izquierda fue la más díscola en este juego estratégico.”, lanzó Santoro.Marra reconoció su estrategia política y aseguró que compite con Santoro porque es su adversario real en esta instancia. “”, se justificó. Sin embargo, también se tomó licencias para rivalizar con la izquierda por los cortes de calle y los piquetes. Jorge Macri utilizó una frase sobre el cierre que también le sirvió para abrir el debate:. Y sobre eso, Santoro también recogió el guante y le devolvió la chicana:Leandro Santoro se tomó unos segundos para hablarle a un público particular: los votantes de Martín Lousteau.El candidato de Unión por la Patria utilizó su minuto de discurso para dirigirse al electorado que votó a Lousteau y que tiene afinidad política con algunas de sus ideas. Es más, Santoro sumó 10 propuestas del senador radical a su plataforma política., cerró.Por último, Jorge Macri, el candidato que busca retener el poder del PRO en CABA, concluyó:. Un dato no menor: el exintendente de Vicente López estuvo asesorado por Fernando De Andreis, Hernán Iglesias Illia y Julieta Herrero, todos dirigentes que responden a Mauricio Macri.