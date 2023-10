Finocchiaro cuestionó fuerte a Milei y LLA por su negacionismo: "El horror no se juzga por los números"

"Los debates no los miró como una competencia deportiva. Teníamos cinco candidatos cuyas expectativas eran muy distintas de los otros. No creo que exista esto de quién gana o quién pierde en el debate, porque cada uno trata de seducir a su electorado", dijo Alejandro Finocchiaro al referirse al debate presidencial y rechazar los cuestionamientos contra Patricia Bullrich.

En otra linea, el ex ministro de Educación de Mauricio Macri manifestó sus inquietudes sobre las propuestas educativas del candidato libertario., sostuvo Finocchiaro para quien "uno no puede comprar el voucher de otra persona". "Tal vez lo entiende mejor su candidata a gobernadora Carolina Píparo quien planteó que podría ser realizado de forma experimental en algún municipio", agregó.Para Finocchiaro,sostuvo al tiempo que enfatizó: "Esto implica competencia con lo cual cómo vas a hacer competir a una escuela en La Puna".completó.Por otra parte, cuestionó las polémicas declaraciones de Martín Krause, el eventual titular de la cartera de Educación de Javier Milei, y del propio candidato libertario quien negó que haya 30 mil desaparecidos.recalcó.Y agregó con las declaraciones emitidas por el economista libertario en el debate: "Lo enganchó sobre los 30 mil desaparecidos. Las grandes tragedias de la humanidad no se juzgan meramente por los números.enfatizó.