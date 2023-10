Gasoducto Néstor Kirchner: en menos de tres meses generó un ahorro de USD 550 millones a los argentinos

A menos de 3 meses de su inauguración, el gasoducto Néstor Kirchner ya facilitó el ahorro por importaciones de más de u$s 550 millones, según comentaron fuentes de la empresa estatal Energía Argentina (Ex Enarsa). Se trata de la infraestructura que permite llevar el gas de Vaca Muerta al mayor centro de consumo, como es el AMBA.s, según consignó Ámbito. Si bien destacan que no es un monto abultado, se trata de un hecho que no ocurría hace más de 10 años, y siendo el déficit energético señalado como uno de los mayores problemas cambiarios del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.Las cuentas que realizan en el área proyectan que las importaciones de energía alcanzarán los 7.474 millones, mientras que las exportaciones -que aumentaron claramente en las últimas semanas- se ubicarán, aproximadamente, en 7.574.El Gobierno comenzará el proceso de licitación de dos obras fundamentales:) con las que espera el abastecimiento interno con producción incremental de Vaca Muerta y un ahorro de divisas en importaciones por US$ 4.000 millones para 2024.En el primero de los casos, la licitación de la reversión tuvo su puesta en marcha el viernes con la recepción de ofertas y la apertura de antecedentes de la empresa estadounidense Pumpco, y las locales BTU y Techint-Sacde, estas últimas que ya tuvieron a cargo distintos renglones del Tramo I.La licitación está conformada por el renglón 1 que abarca la reversión de cuatro plantas compresoras del Gasoducto Norte, el loop de ampliación y la construcción de los 22 kilómetros finales de un nuevo tramo de 122 kilómetros totales entre Tío Pujio y La Carlota; el renglón 2 abarcará del kilómetro 0 al 50 y el renglón 3 del kilómetro 50 al 100.