Mundial 2030: Comenzará en Argentina, Uruguay y Paraguay, pero se disputará en Europa

El presidente de la Conmebol, el paraguayoanunció este miércoles que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales del Mundial 2030.", anunció Domínguez en su cuenta oficial de X (exTwitter). Durante la conferencia de prensa el titular de la Conmebol aseguró que habrá más detalles en la próximas horas.Desde la AFA fueron más allá y ya avisaron que "Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente". Según se dio a conocer con el correr de los minutos es que el resto de los partidos del Mundial se disputarán en Europa.Al comenzar la conferencia de prensa, Domínguez aseguró: "Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el consejo de la FIFA que es un momento y un hecho histórico. Quiero felicitar a los presentes miembros del consejo de la Conmebol y de la FIFA por este excelente trabajo hecho. Esta ardua gestión que se hizo hace tiempo, que no se originó con nosotros y tuvo pioneros que uno no puede no recordarlos. Un Mundial de 100 años no podría, no debía no recordar y no estar a la altura de las circunstancias. Y así lo entendieron desde la FIFA".Yagregó: ". El fútbol unió 3 continentes, une seis países. Estamos tremendamente felices. Estoy sumamente feliz. Hay muchos motivos para festejar, celebrar, agradecer a quienes hicieron posible esta propuesta que hicimos. El centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. Van a ser tres partidos inaugurales, va a empezar en Uruguay y la FIFA va a dar más detalles sobre cómo sería en Argentina y Paraguay".España y Portugal venían pugnando por la chance de ser sedes del Mundial en 2030, primero sumaron a su iniciativa a Ucrania para dejar un mensaje antibélico, y luego optaron por incluir a Marruecos, en una idea de integración regional.Al respecto, titular de la Asociación de Fútbol de Paraguay, señaló: "El evento se origina en Sudamérica, tanto en Montevideo, Buenos Aires y Paraguay, luego se traslada a España, Portugal y Marruecos donde caigamos en los grupos". A lo que Domínguez añadió: "Originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Después se amplió a Paraguay y más tarde se sumó Chile. Es una decisión que la toma FIFA, pero ellos son los que determinan cómo y qué. Hay que trabajar en las sedes y es una cuestión que deja de ser de Conmebol y pasa a ser de los países".Además,también participó de la conferencia y sostuvo: "Era imposible conseguir los votos, la inversión para realizar un Mundial de tal magnitud y sin embargo con su firmeza logró que Sudamérica, que Conmebol tenga su Mundial y que estos 3 países tan representativos podamos celebrarlo y ser sedes sin invertir porque las estructuras ya las tienen. Felicitarlo al presidente y a todos los miembros por entender el merecimiento de Sudamérica para organizarlo".Según trascendió hasta el momento, el primero de los tres países sería Uruguay. En Argentina, el estadio elegido sería el Monumental de River Plate.