Sergio Massa: "Quédense tranquilos, tengo en claro que la deuda es con las y los trabajadores"

DÍA DE LA IDENTIDAD VILLERA EN EL BAJO FLORES



La tarea de quienes gobernamos es la de construir un Estado que proteja, que acompañe a los sectores más vulnerables y que pelee por una justa distribución del ingreso, con mejores salarios y mejores jubilaciones. pic.twitter.com/AWT21KZm07 — Sergio Massa (@SergioMassa) October 7, 2023

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria,, aseguró que “tiene claro que si Argentina tiene una deuda es con los trabajadores por los seis años de caída del salario”."Sabía que venía al corazón de la argentina del trabajo, de la argentina productiva por sus pymes, pero también sabía que venía a recorrer las calles de miles de argentinos que no la están pasando", señalo Massa en un acto en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, donde concluyó la caravana peronista que se inició en Berisso.En ese sentido, aseguró: "Quédense tranquilos, tengo en claro que"Empezamos a recorrer ese camino pero todavía falta, mejoramos el empleo formal y salario en los ultimos meses, bajamos impuestos, pero todavía falta", enumeró el ministro de Economía y reiteró: "El candidato de UxP aseguró que procurará “defender y a mejorar el sistema de salud pública" y que trabajará para “que la calle sea de la gente en vez de los chorros”.Además, Massa prometió "seguir mejorando las jubilaciones argentinas porque queremos jubilados que tengan proteccion de medicamentos, pero además un mejor ingreso".Más temprano, el ministro participó de un homenaje a Néstor Kirchner junto a Máximo Kirchner en el barrio porteño del Bajo Flores donde señaló: “Con Néstor Kirchner aprendí la tarea que tenemos que tener quienes gobernamos, ir por la justa distribución del ingreso, con salarios justos”. “Con Néstor pudimos terminar con invasión de las AFJP y pudimos pagar miles de juicios de jubilados”, repasó.“Como hace 20 años, cuando Néstor Kirchner estuvo acá, les vengo a pedir que me ayuden, Argentina tiene por delante enormes peleas, tenemos que mejorar la distribución del ingreso, que todavía estamos muy lejos del 2015 cuando Cristina Kirchner entregó el gobierno”, continuó.“Empezamos a devolver el IVA, sacamos el impuesto a las ganancias, pero no alcanza y tenemos que ir por más y para eso necesito que me ayuden porque Argentina tiene que recuperar su soberanía de desarrollo, tenemos que hacer como hizo Néstor que le pagó al Fondo Monetario Internacional”, dijo en referencia a la actual deuda que el país mantiene con el organismo multilateral.Durante su discurso recordó cuando estaba junto a Néstor Kirchner en 2003: “Tuvimos que construir una nueva mayoría, ahora también empieza ese tiempo”. “Abramos los brazos para incluir a esos radicales, a esos socialistas, a esos independientes, a esos empresarios, a esos trabajadores, a construir una nueva etapa en la Argentina”, insistió.El postulante de UxP también apuntó sin nombrarlo a las propuestas libertarias: “Quiero que me ayuden a que cada mamá de la Argentina sepa que estamos discutiendo un modelo de valores, cuando ellos plantean la libre circulación de armas, están mandando a nuestros pibes armados a la escuela, queremos a los pibes con una notebook en la mochila y no con un arma”.Por último, arengó al público presente a seguir militando el apoyo y aseguró: “El 22 de octubre ganamos compañeros”.