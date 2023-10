"Contra la especulación": Massa aseguró que "hasta que no los vea presos, no para"

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, subrayó su determinación en combatir la especulación financiera y las ganancias ilegales que afectan al ahorro de la gente y al patrimonio de las empresas. Massa, quien previamente se destacó en las elecciones primarias, enfatizó su compromiso con la justicia y la protección de los intereses de la población.

Massa aseguró que no se detendrá hasta que los responsables sean llevados ante la justicia. En sus propias palabras, afirmó: "Hasta que no los vea presos, no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana".El líder del Frente Renovador no dudó en señalar a aquellos que utilizan prácticas especulativas que perjudican al ahorro de la gente y al patrimonio de las empresas. Argumentó que es fundamental establecer un límite y responsabilizar a quienes se benefician ilegalmente de estas acciones.Asimismo, Massa reiteró su compromiso de actuar desde el poder del Estado para poner fin a estas prácticas perjudiciales. Afirmó: "Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente". *Massa: "Hasta que no los vea presos,no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana"* "Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje, me voy a ocupar, esta vez, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que digamos, no se escape y vaya a cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso."Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas y creo que es tiempo de ponerle el límite. Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 ó 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro", insistióEl discurso del tigrense marca un enfoque decidido por parte de Sergio Massa en la lucha contra la corrupción financiera y la protección de los intereses económicos de los argentinos. Promete mantener su compromiso hasta el 10 de diciembre, asegurando que aquellos que se involucren en prácticas ilegales sean llevados ante la justicia. Su mensaje es claro: "Hasta que no los vea presos, no paro".