Massa: "Voy a defender el ahorro de la gente, no voy a parar hasta verlos presos"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UXP),, dijo que a partir de este viernes se va a "empezar a ver las peores miserias" de aquellos que "especulan contra el ahorro de los argentinos" e insistió en que prefiere perder la elección pero "mandar presos a los que juegan con el ahorro".Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos y desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro. No voy a parar hasta verlos presos", sostuvo Massa al encabezar la presentación de la propuesta electoral “Salud por la Patria”, en la Facultad de Medicina de la UBA.Además, sostuvo que "la eliminación del impuesto a las ganancias vino para quedarse en la Argentina" durante su discurso en el acto convocado por el senador nacional Pablo Yedlin. "Un equipo puso en duda que vayan a seguir respetando la eliminación del impuesto a la ganancias si ganan. No van a tener ninguna chance de juntarnos una mayoría en el Congreso para eliminar una conquista de los trabajadores", agregó.”, lo que fue aplaudido de pie por el auditorio.Previamente, Massa señaló que “la eliminación del impuesto a las ganancias vino para quedarse en la Argentina”.“Ayer un equipo puso en duda que vayan a seguir respetando la eliminación del impuesto a las Ganancias si ganan. No van a tener ninguna chance de juntarnos una mayoría en el Congreso para eliminar una conquista de los trabajadores", dijo el candidato presidencial de UxP en el acto convocado por el senador nacional Pablo Yedlin.En el evento ‘Salud por la Patria’ además estuvieron la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt y el titular del sindicato de Sanidad y triunviro de la CGT, Héctor Daer; entre otros.