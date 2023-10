Sergio Massa cuestionó la negación del cambio climático y tildó de egoísta a Milei

Para Sergio Massa, “la negación del cambio climatico es la negación de el derecho a los más jovenes a tener futuro”.

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria abordó la cuestión del egoísmo en la negación del cambio climático, argumentando que es esencial mirar más allá del presente y no poner precio a las cosas sin pensar en las consecuencias futuras. En palabras suyas: "Me parece que es la situación más clara del egoísmo de aquellos que lo plantean porque es mirar el hoy, ponerle precio a las cosas y no pensar en el futuro".Massa concluyó su mensaje reafirmando la realidad innegable del cambio climático, enfatizando que "el cambio climático es un dato de la realidad". Estas declaraciones resaltan su firme compromiso con la acción climática y su convicción de que es fundamental para garantizar un futuro sostenible y equitativo para las generaciones venideras.“El cambio climático es un dato de la realidad”, sentenció a través de Instagram.