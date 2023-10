Supermercados descartaron problemas en el abastecimiento y reafirmaron cumplimiento de Precios Justos

El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, descartó problemas de abastecimiento y aseguró que "los valores de los productos se mantienen dentro del margen del acuerdo de Precios Justos"."El abastecimiento de productos es normal, puede pasar que haya deficiencias en el surtido, por ahí no esta en la marca o en el formato buscado, pero el producto sin duda se puede encontrar" en las góndolas, afirmó el directivo.En ese sentido, insistió en que "no hay ninguna señal que permita pensar en desabastecimiento, más allá de las tensiones que pueda haber en la entrega, motivadas por el incremento de demanda que hubo".Vasco Martínez indicó que este aumento se debió a que los supermercados ofrecen "un diferencial de precios favorable a los consumidores respecto a los de otros canales" y también a que algunos productos, como por ejemplo el arroz, tuvieron problemas en la cosecha.En relación con los precios, el titular de ASU señaló que están "tomando las listas y trasladando en función del acuerdo de Precios Justos, que es el 5% autorizado a mediados de cada mes, salvo algunas cuestiones como el fidecomiso de aceites que es un 6,6%".Por último, reafirmó que "no hay cortes en la entrega ni disparadas en los precios de venta al público".El pasado viernes 18 de agosto, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo acuerdo con representantes de las principales empresas de consumo masivo y supermercados para fijar un tope de aumento del 5% mensual por 90 días para más de 52.300 productos.Como contrapartida, se le garantizó a las empresas que cumplan con el tope del 5% establecido el acceso a beneficios impositivos y fiscales, a los que se sumó un programa de crédito a tasa subsidiada para las pymes proveedoras de supermercados.La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) nuclea a firmas como Carrefour Argentina, Día, Jumbo y Coto.