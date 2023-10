Larreta reveló por qué decidió formar parte de un eventual gobierno de Bullrich

El jefe de Gobierno porteño,, reconoció que el liderazgo de(JxC) lo tieneporque "así lo dijo la gente". También aseguró que apoya su candidatura presidencial, afirmó este martes.Larreta recordó que. En declaraciones a radio La Red, agregó que "las internas siempre son apasionadas" y que "no hay que sorprenderse por eso".El sábado pasado, Bullrich anunció que Larreta la acompañará "como jefe de Gabinete de ministros del gobierno de la Nación" en caso de ganar las elecciones. "La decisión la conversamos mucho con Patricia. No es solo una cuestión electoral de sacarse una foto, es mucho más que eso", explicó., destacó el jefe de Gobierno porteño. En ese sentido, afirmó que no tiene "ninguna duda" que JxC va a ganar las elecciones este domingo."Patricia va a ser presidenta", aseguró. Destacó que su espacio cuenta con "un equipo capacitado, gobernadores en todo el país, diputados, senadores y gente preparada" y, por lo tanto, "somos la alternativa que puede gobernar este país", diferenciándose sin nombrarla de La Libertad Avanza (LLA).Larreta sostuvo que "no es momento de adelantar" los nombres de los posibles integrantes de un eventual gabinete, pero descartó sumarse a un gobierno de unidad encabezado por Sergio Massa (UxP)subrayó.Horacio Rodríguez Larreta llamó a votar a la postulante presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y al candidato por ese espacio para sucederlo en la Ciudad, Jorge Macri, de cara a las elecciones del domingo.En un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) después de un acto en Belgrano encabezado por Bullrich en la recta final de la campaña, Larreta expuso la importancia de los comicios:En tal sentido, instó a votar a la exministra de Seguridad y al ministro de Gobierno porteño:", concluyó Larreta en la publicación tras el acto que se llevó a cabo como primer cierre de campaña y en el que entre los asistentes estuvieron los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo junto a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, entre otros.