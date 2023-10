"Otra vez lo mismo": la Justicia declaró inconstitucional al Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial

El juez en lo contencioso administrativo federal, Pablo Cayssials, emitió un fallo que ha generado un impacto significativo en el ámbito judicial argentino. En una acción legal presentada por el fiscal general adjunto José Luis Agüero Iturbe, actualmente fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Py, se declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias para los integrantes del Poder Judicial que ingresaron al sistema a partir del 1 de enero de 2017.

Este fallo, según fuentes judiciales informadas por Infobae, se aplica exclusivamente al caso de Agüero Iturbe. Sin embargo, es importante destacar que esta no es la primera vez que se emite un fallo en esta línea. A fines de septiembre, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, ya había resuelto en favor de la inconstitucionalidad de este impuesto en respuesta a una acción presentada por la magistrada del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, Nada Flores Vega.Sin embargo, en un acto legislativo, el Congreso Nacional aprobó la ley 27.346, que dispuso que las personas que ingresaran al Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2017 debían tributar este impuesto. Esto significó que aquellos que se convirtieron en jueces después de esa fecha, no quienes ya ostentaban ese estatus pero pasaron a otra instancia, debían comenzar a pagar el tributo. En la actualidad, cerca del 40 por ciento de los jueces nacionales y federales se ven afectados por esta imposición.José Luis Agüero Iturbe, quien asumió su cargo en 2018, fundamentó su demanda en el argumento de que, durante su proceso de selección, que tuvo lugar antes de 2017, no estaba en vigor la ley que establecía el impuesto. Además, citó tanto la Acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Resolución de la Procuración General de la Nación 13/96, ambas de las cuales hacen referencia a la intangibilidad de las remuneraciones de jueces y fiscales y siguen siendo vigentes en la actualidad.