Para Melconian el próximo lunes el dólar oficial tiene que estar a $500

El economista y potencial ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich resulte electa presidenta,consideró que el dólar oficial debería llegar a $500 el próximo lunes.En declaraciones a Radio Mitre, el ex presidente del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri respondió la consulta sobre si un dólar de $1.000 es caro o barato y señaló que “depende de quien gane”. El economista señaló que a Javier Milei el dólar a $1.000 no le alcanza para dolarizar. Pero más allá de eso, aseguró que el dólar oficial de $350 que fijó el Gobierno inmediatamente después de las PASO es un dólar similar al de $60 que heredó el presidente Alberto Fernández de su antecesor, Macri. Y que, si se tiene en cuenta la inflación y las actualizaciones que necesitará por ello, es un dólar “que se sinceró”.“Acá Argentina está con un dólar que no sirve para nada y que no es relevante para nada, hasta ahí de 350 pesos oficial, y tiene el resto a mil pesos", sostuvo Además, señaló que “El tipo de cambio de 350 pesos al primero de agosto, ya fue modificado el 14 de agosto. Era un tipo de cambio como el que recibió Alberto Fernández de Macri, 60 pesos más o menos”.más la inflación de septiembre, más lo que vaya de octubre. Y”, dijo.Melconian no se detuvo allí y describió la situación económica del país como “miserable”: “Quiere decir que a mil pesos Argentina es un país, a mil pesos hoy, no dentro de seis meses, es un país pobre, miserable, donde el barco del Uruguay viene lleno, porque vienen acá a pasan tres días, gastan plata, les sobra y se vuelven.”El economista también delineó un escenario de transición, subrayando la importancia de la planificación: “Nosotros acá nos presentamos con un programa sólido, posible, real, con la posibilidad de ser implementado tanto desde lo político como desde lo técnico y que no necesita ningún estallido previo.” Añadió que “sería extraordinario que después del 22 de octubre, si el ministro no entra en la segunda vuelta, esté dispuesto a sentarse para hablar estos sinceramientos.”"Yo apelo a la madurez de una sociedad y de su clase política con visión de futuro”, señaló Melconian y agregó que “no solo los problemas tienen solución, sino que las transiciones son así.”Además, el economista se refirió a la inflación y la necesidad de ajustes: “Todo el mundo sabe eso. Pero simultáneamente ha habido represión de precios, y ha habido precios que además de reprimidos, reaccionan con ese dólar oficial, por ejemplo, algunos alimentos, por ejemplo, combustible, por ejemplo, costo de la energía, que habrá que reconsiderar.”