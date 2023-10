"A Milei y a Bullrich les voy a regalar un ejemplar de la Constitución", expresó Barcesat

"Lo de Massa fue una función argumental para demostrar lo absurdo de ciertas propuestas y el grado de lesión constitucional que encierran alguna de ellas", sostuvo Eduardo Barcesat al ser consultado sobre la iniciativa del tigrense.

En diálogo con Politica Argentina, enfatizó: "No se si es por desconocimiento o si piensan que pueden avanzar contra la institucionalidad"."Acá hay una bomba molotov donde se mezclan el desconocimiento y la prepotencia", recalcó al cuesionar las propuestas de Bullrich y Milei.De hecho, enfatizó: "Cuando algún periodista le hace una repregunta cómo de dónde van a salir los dólares o porqué va a seguir adelante la propuesta de Patricia Bullrich de interferir las conversaciones y afectar la relación abogado-cliente, y la confidencialidad misma, dicen que lo van a sacar por decreto pero el mismo tiene que ser por necesidad y urgencia. Con lo cual, demuestran una total ignorancia de que hay cuatro materias taxativamente vedadas por la Constitución para los DNU. Una de ellas es la materia penal".Respecto de la propuesta de Milei en pos de la dolarización, sostuvo: "Hacer la dolarización por decreto o por Ley no va porque implicaría afectar el deber de obediencia a la supremacía constitucional".A su entender, "también hay una serie de dislates en lo que respecta a las relaciones de familia cuando proponen esta idea de que el hombre puede desconocer la paternidad pasando por normas que son de orden público y que refieren a la afiliación".Para el letrado, "los candidatos tienen que contar con asesores juridicos que le digan que se puede proponer y en qué marco".Consultado sobre a quién votará el domingo, no dudó y también se dio pie para una chicana contra Milei y Bullrich. "Ya tengo decidido mi voto. Aunque por edad podría no ir a votar, lo haré. Tengo el potestamiento y la convicción. Debo votar algo que impida el quiebre de la institucionalidad. Voy a votar por Sergio Massa y a los otros dos le voy a regalar un ejemplar de la Constitución con los tratados internacionales de Derechos Humanos", cerró.