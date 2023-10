Jorge Macri: "Ojalá que en la elección general participe más gente que en las PASO"

El candidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, votó en la Escuela Lenguas Vivas en el barrio de Palermo y destacó la importancia de que haya más participación ciudadana respecto a las PASO. “Ojalá que en la elección general participe más gente que en las PASO. Hay mucha gente que todavía no termina de comprender la relevancia que tiene emitir el voto en las PASO, pero que sí después se toma el compromiso de cumplir con las generales”, remarcó.Con respecto al posible resultado, señaló: "Ahora la decisión la tiene la gente. El requerimiento para no ir a balotaje en la Ciudad es muy alto, así que nada, veremos cuánta gente me vota. Acá lo importante es que nosotros sigamos, si la gente lo quiere, gobernando la ciudad con las elecciones que haga falta"."Estaré en contacto con nuestro centro, con el comando electoral, viendo si todo está bien. Saldré a dar algunas vueltas para no sentirme demasiado nervioso en casa. Hay ansiedad", aseguró el postulante."Cada uno hoy emite su voto. A la noche vamos a tener un panorama de la Argentina que se viene, de la ciudad que se viene, no mucho más", concluyó.