Un sector del schiarettismo rechaza la neutralidad y Sergio Massa sigue sumando apoyos

Dos destacados diputados provenientes del espacio político del gobernador cordobés Juan Schiaretti han manifestado su decidido respaldo a Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre. Natalia De la Sota, hija del difunto exgobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, y Alejandro "Topo" Rodríguez, un seguidor de las políticas de Roberto Lavagna, han tomado distancia de la posición neutral mantenida por el excandidato presidencial de su partido, Hacemos por Nuestro País, y su sucesor en Córdoba, Martín Llaryora.

Declarando su apoyo a Massa, Natalia De la Sota explicó: "Frente al balotaje apoyo a Massa porque estoy en las antípodas absolutas de Milei. Eso no quiere decir que me sume a Unión por la Patria, que deje mi partido. Soy hija del fundador de Unión por Córdoba, que gobernó los últimos años la provincia, con Schiaretti y ahora con Llaryora, y que han hecho buenos gobiernos. Desde otra fuerza política, de oposición a este gobierno, digo que voy a apoyar a Massa, porque creo que lo demás es un salto vacío", expresó la diputada.En relación al escenario político de Córdoba, tradicionalmente caracterizado como 'antikirchnerista', Natalia De la Sota subrayó: "Me parece que la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo que tenemos es un poco antigua. Massa ha demostrado y está planteando que su gobierno va a ser ‘su gobierno’"."Cuando escucho a La Libertad Avanza decir le voy a poner la tapa al ataúd al kirchnerismo no puedo compartirlo. Tampoco si otro dijera le vamos a poner la tapa al ataúd del macrismo. Me parece inaceptable", agregó.Por su parte, Alejandro "Topo" Rodríguez argumentó que, en términos políticos, Milei es el nuevo peón de Macri. Rodríguez explicó esta percepción diciendo: "Peón en su doble acepción: peón como dependiente de un patrón, que es Macri; y peón en el sentido de una pieza de ajedrez dispuesta a ser entregada en función de los intereses de Macri".Asimismo, Rodríguez enfatizó que Milei representa una visión que repudia elementos fundamentales de la identidad argentina, destacando sus controvertidas afirmaciones sobre la Guerra de Malvinas y su admiración por Margaret Thatcher.