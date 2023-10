"Punto por punto": cómo se desarma la fake news de fraude que vende Milei

En medio de las denuncias por fraude electoral presentadas por el espacio liderado por Javier Milei, el analista de datos Rodrigo Quiroga aportó una explicación detallada sobre por qué estas acusaciones carecen de fundamentos sólidos. Su argumentación se realizó a través de la plataforma X (anteriormente Twitter) y busca aportar claridad en el contexto de educación cívica y electoral.

Parece necesario un nuevo capítulo de educación cívica y electoral. Explico PUNTO POR PUNTO las denuncias de supuesto fraude.



Les pido ayuda para difundir, el tuit de Gasulla tiene casi 3 millones de vistas! 🤦‍♂️



Vamos? 🧵👇 https://t.co/VBhvtKtEA5 — Rodrigo Quiroga 🔬 (@rquiroga777) October 30, 2023

Por lo tanto, Quiroga sostiene que acusar de "fraude" en base a los resultados provisionales carece de fundamento, ya que estos errores son parte del proceso y se resuelven en el escrutinio definitivo, que es el único legalmente válido.Luego, se centró en desmontar acusaciones específicas. Ejemplifica con la denuncia en redes sociales de Luis Gasulla, quien alegó que la mesa 1362 de Santiago del Estero tenía 0 votos a favor de Milei en lugar de 34. No obstante, Quiroga destaca que el acta de escrutinio, la única con validez legal, indica que hubo 34 votos a favor de Milei. Enfatiza que los telegramas no tienen validez legal y, por lo tanto, no se puede fundamentar una acusación de fraude basándose en ellos.