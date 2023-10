"Se está normalizando": petroleras abandonan desabastecimiento de combustible y presentan plan a Massa

Tras las advertencias del ministro de Economía y candidato presidencial oficialista Sergio Massa de prohibirle la exportación por haber desabastecido el mercado interno de combustibles para "especular", las principales empresas productoras y refinadoras del país presentaron al Gobierno “un plan de acción para reforzar el abastecimiento pleno en la red de estaciones de servicio y recuperar los niveles de stock operativos de toda la cadena hasta volver a la normalidad”

El petróleo argentino es para los argentinos.



Voy a defender el abastecimiento interno, voy a defender el consumo de los argentinos.



Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación. pic.twitter.com/5dqqXyBYBR — Sergio Massa (@SergioMassa) October 29, 2023

"Es muy simple, o le cuidamos el bolsillo a la gente y tenemos nafta a 320-350 mangos o liberamos los precios como dicen otros y se va a 800 mangos"

Lo hicieron a través de un comunicado emitido tras una reunión que mantuvieron con la secretaria de Energía, Flavia Royón. “Queremos transmitir tranquilidad y confianza a los consumidores porque la situación se está normalizando”, concluyeron las petroleras en su mensaje conjunto, suscripto por las compañías YPF, Raizen, Trafigura y Axion.Cabe destacar que Massa precisó que el rol de YPF, de gestión estatal, en este caso no es responsable de la situación debido a que casi la totalidad del combustible que vende en sus estaciones de servicio proviene de privados que no le vendían, por "especulación".Las petroleras aseguraron, y precisaron que "durante este fin de semana se descargaron tres barcos con nafta y Diesel”.“También, se sumaron dos embarques, que no estaban en la planificación original, los que comenzarán a descargarse entre hoy y mañana. Se prevén tres barcos más que permitirán normalizar la situación de stocks estratégicos de combustibles”, dijeron.En materia logística, se estableció “un esquema especial que permitirá aprovechar al máximo el potencial del sistema que cuenta con más de 4000 unidades" y sostuvieron que "esto permitirá incrementar aproximadamente entre un 10 y un 15% la oferta habitual hasta alcanzar la normalidad operativa”.A partir de las medidas implementadas desde el fin de semana, explicó el comunicado de las empresas, se registró “una atenuación en la demanda en las estaciones, en las que se registró un pico totalmente excepcional de consumo" mientras que "hoy los niveles de demanda están convergiendo a volúmenes habituales, situación que ayudará al sistema a recomponerse con mayor velocidad”., agregaron las petroleras.Más temprano, el ministro de Economía había advertido la posición del Gobierno frente a las causas de la escasez de combustibles. En primer lugar, mencionó un aumento de la demanda por las especulaciones acerca de que habría una devaluación posterior a las elecciones y que se descongelarían los precios una vez finalizado el compromiso de las empresas sellado en el marco de Precios Justos.A la vez, Massa rechazó que las dificultades con el abastecimiento tengan relación con las restricciones para importar, pocas horas después de haber advertido que “si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque el petróleo argentino primero es de los argentinos”.Sobre el punto, el ministro y candidato presidencial señaló que “las petroleras trabajan con prefinanciación de exportaciones, compensando con sus importaciones, de manera tal que no tiene nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central”., se preguntó el ministro de Economía.En ese punto es que Massa introdujo el tema hacia el factor político, sin mencionar nombres, pero con clara referencia a Javier Milei y su alianza con Mauricio Macri. "Cuando prefieren exportar antes que abastecer a los argentinos, obviamente tenemos la responsabilidad de ponernos firmes, por eso ayer fui claro y dije hasta que no se resuelva el desabastecimiento no sale un sólo barco más", agregó., sentenció Massa.