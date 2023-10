Hallan 500 mil USD en cajas de seguridad del "Croata": el vínculo con Benegas Lynch y un ex funcionario PRO

La Dirección General de Aduanas (DGA) junto con la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron por orden de la Justicia Federal nueve cajas de seguridad vinculadas a la operatoria que llevaba adelante el financista Ivo Rojnica, en los que se encontraron más de 500 mil dólares. El financista se encuentra detenido, imputado por integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.Desde la Aduana indicaron que "hasta ahora" se encontraron "más de US$ 500.000", además de "joyas y relojes de oro", aunque se aclaró que "todavía faltan abrir otras cajas". Al respecto,Los operativos se llevaron a cabo este lunes por la mañana, entre otras entidades bancarias, en el ICBC del microcentro porteño (Florida al 100) y en el Banco Corporativo ubicado en Puerto Madero, perteneciente a la familia Benegas Lynch.Rojnica, junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga desde hace cinco años una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.Una de esas,Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del "dólar blue", según la principal hipótesis.Asimismo, algunas de las cajas allanadas también se encontraban radicadas en el banco CMF, donde trabaja un exvicepresidente del BCRA durante la gestión macrista Gustavo Cañonero. Éste último era mano derecha de Luis "Toto" Caputo y formó parte del fondo de inversión Templeton.Cañonero es el directorio de CMF Asset Management, la mesa de dinero del banco, y formalmente está a cargo de la estrategia para los clientes institucionales y banca privada en los fondos comunes de inversión. Cuando Caputo asumió en el Banco Central, lo llevó como su vicepresidente. Previamente habían trabajado en el Deutsche Bank. Allí, Cañonero comenzó como economista jefe para América Latina y luego fue promovido a jefe de Investigación Económica de Mercados Emergentes.El perfil de Cañonero ya había provocado rechazo en 2018 cuando Caputo lo llevó al BCRA. En septiembre de ese año, el diputado del Frente Renovador Rubén Eslaiman había presentado un proyecto para evita esa designación por "no estar en condiciones de ocupar la mencionada función por transgredir la Carta Orgánica y carecer de idoneidad técnica y calidad moral". Según el texto, "Cañonero ha participado como socio argentino de Franklin Templeton, principal inversor en los bonos BOTE que lanzó el ex Ministro Caputo para salir de la anterior corrida bancaria ocurrida los primeros días del mes de mayo"."De los 3000 millones de dólares emitidos en BOTE, Templeton ofreció 2.250 millones de dólares. Con ese ofrecimiento, más el de otros inversionistas de baja calidad -son inversores de corto plazo y alto riesgo- se pudieron renovar el 100 % de las Lebac. Por ello, además de mezclarse las inconsistencias mencionadas, parecería existir una devolución de gentilezas por los servicios prestados", afirmó el legislador en ese momento. A su vez,, agregó el documento.Y cerró: "Uno de los fondos de la compañía más rentable es SBS pesos plus FCI, que poseía el 54,8% de su cartera en Letras del BCRA a fines de 2017 que, según su balance contable, tienen actualmente una renta del 40% anual".El croata fue apresado recientemente en su domicilio del barrio cerrado El Golf, de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.En tanto, el empresario Pulenta fue detenido en el barrio cerrado El Encuentro, de la localidad bonaerense de Benavídez, mientras que Estrada Palomeque fue apresado en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.Otro de los sitios allanados fue un domicilio en el cual, según los pesquisas, funcionaba una oficina satélite de la cueva de El Croata, situada en el tercer piso del edificio de Lavalle 472, donde se halló dinero en efectivo y armas, entre ellas cinco pistolas -tres Glock, una con mira láser; una Bersa calibre .22 y una Walter- y dos revólveres Smith & Wesson calibre .38 Special.En tanto, en una caja de seguridad privada en la zona de Pilar, perteneciente al croata Rojnica, los investigadores secuestraron US$ 980.000.