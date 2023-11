Altamira: La Izquierda está con Massa

En diálogo con Política Argentina, Carlos Altamira, miembro fundador y dirigente de Política Obrera y el Partido Obrero (PO), ofreció su perspectiva sobre el actual panorama político argentino, donde se destacó su visión sobre la posición de la izquierda en relación a las próximas elecciones.

Altamira abordó la situación de Juntos por el Cambio y destacó la crisis que enfrenta el principal bloque opositor al gobierno. Observó además un claro distanciamiento entre Sergio Massa y el gobierno nacional, lo que podría conducir a un escenario de ingobernabilidad en caso de que el resultado del balotaje no sea favorable. No obstante, matizó que esto no significa necesariamente que no puedan gobernar, pero subrayó que el próximo gobierno se encontrará con el desafío de abordar una seria crisis inflacionaria.“Estamos ante una crisis extraordinaria de Juntos por el Cambio. Se ha rotó lo que era la principal oposición al Gobienro. Al mismo tiempo, se manifiesta un distanciamiento claro entre Sergio Massa y el gobierno nacional”, sostuvo.Y consideró: “El resultado del balotaje puede caer en un regimen de ingobernabilidad. Con esto no quiero decir que no pueda gobernar pero para eso van a tener que ocurrir cosas favorables. Hay que tener en cuenta que el gobierno que viene arranca con una crisis inflacionaria seria”El líder del Partido Obrero también hizo referencia a los gobiernos de unidad nacional, señalando que suelen surgir en momentos de crisis insostenible. En cuanto a las perspectivas de Sergio Massa en el balotaje, Altamira reconoció que podría tener más posibilidades, aunque siempre existe la incógnita del comportamiento del electorado.En lo que respecta a la posición de la izquierda en estas elecciones, Altamira afirmó que la Izquierda está con Massa. Señaló que varios intelectuales que históricamente votaban en contra del peronismo han expresado su apoyo a Massa, a pesar de que algunos declaran que no votarán a Milei. Para Altamira, esto refleja un respaldo a Massa por parte de una corriente favorable en la izquierda, una tendencia que se observa no solo en el PTS, sino también en el MST y la Izquierda Socialista.“La Izquierda está con Massa. Los intelectuales que siempre votaron en contra sacaron declaraciones a favor de Massa. Ellos dice “Nosotros no votamos a Milei, pero tampoco apoyamos a Massa” es un juego verbal porque dicen que no van a votar a Milei. No hay un voto por uno y uno apoyo por el otro. Quieren mostrar una distinción en esas acciones que revela una corriente favorable a Massa. Es indudable. Esto se ve en el PTS pero también en el MST y la Izquierda Socialista”, expresó.Sin embargo, Altamira también reconoció que en el Partido Obrero (PO) la adhesión a Massa es menos visible, y atribuyó esta diferencia a la preocupación por una posible crisis interna en su partido. “La única razón por la que no se ve mayor en el PO es que temen a una crisis interna”, cerró.