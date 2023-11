Inflación: durante la última semana de octubre la suba de precios se mantuvo en 2,2%

La inflación sigue muy alta, pero claramente más baja que durante las peores semanas de agosto. https://t.co/r11mbiT7iD — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) November 3, 2023

La inflación de la cuarta semana de octubre se mantuvo en los niveles de las dos semanas precedentes, en torno al 2,2%, en tanto el acumulado móvil de las últimas cuatro semanas, abarcando casi todo el mes pasado, habría sido del 9,3%, según el relevamiento dado a conocer hoy por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.", sostuvo el funcionario en su cuenta en la red social X (ex Twitter) en la que publicó el informe que periódicamente da a conocer la Secretaría.El reporte indicó que en la semana del 23 al 29 de octubre "los precios a nivel minorista habrían subido un 2,2%" y que los principales rubros que superaron ese promedio habrían sido Indumentaria (4,2%), Carnes (3,5%), Frutas (3,2%) y los bienes y servicios regulados (2,8%), en tanto se anotaron por debajo de aquel nivel Alimentos y bebidas de almacén (1,3%) y Verduras (1,5%).El alza semanal, explicó Rubinstein,"."Se espera que la próxima semana (en referencia a la del 30 de octubre al 5 de noviembre) muestre cifras similares debido a la actualización de precios regulados los primeros días de noviembre", agregó.En cuanto al seguimiento de la evolución de los precios minoristas en el acumulado móvil de las últimas cuatro semanas, el viceministro indicó queEn el registro de la cuarta semana, el nivel se elevó al 9,3%, fenómeno explicado por Política Económica por el contexto de "nerviosismo pre electoral", que estima que "habrá de moderarse en registros próximos".Como es habitual, el informe aclara que si bien la metodología utilizada es compatible con la del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), no deben compararse, ya que el organismo contrasta promedios mensuales y Política Económica "sólo considera lo ocurrido en las últimas 4 semanas".El Índice de Precios al Consumidor de octubre del Indec se dará a conocer el lunes 13 de noviembre. La última medición, respecto al mes de septiembre, mostró una suba de precios de 12,7% en el mes, la más alta en 30 años.Con información de TélamEn cuanto al seguimiento de la evolución de los precios minoristas en el acumulado móvil de las últimas cuatro semanas, el viceministro indicó que "los registros han bajado" después de los picos de mediados de agosto, en torno al 15%, hasta llegar al mínimo del 7,8% el 8 de octubre.En el registro de la cuarta semana, el nivel se elevó al 9,3%, fenómeno explicado por Política Económica por el contexto de "nerviosismo pre electoral", que estima que "habrá de moderarse en registros próximos".Como es habitual, el informe aclara que si bien la metodología utilizada es compatible con la del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), no deben compararse, ya que el organismo contrasta promedios mensuales y Política Económica "sólo considera lo ocurrido en las últimas 4 semanas".El Índice de Precios al Consumidor de octubre del Indec se dará a conocer el lunes 13 de noviembre. La última medición, respecto al mes de septiembre, mostró una suba de precios de 12,7% en el mes, la más alta en 30 años.Con información de Télam