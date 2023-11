Carlos Heller aseguró que Mauricio Macri intervinó la campaña de Milei

La alianza entre un sector del PRO y Javier Milei suma voces en contra. Carlos Heller se pronunció al respecto y criticó el acercamiento al libertario. “A pocas semanas del balotaje, Mauricio Macri parece haber intervenido la campaña de Javier Milei, intentando auxiliar a un candidato endeble, contradictorio y explosivo”, afirmó una nota para Página 12El dirigente oficialista aseguró que los dos opositores ”proponen un mismo modelo de país”. “El balotaje se optará entre dos proyectos diametralmente opuestos y entre dos candidatos que también se diferencian nítidamente. Por un lado, Sergio Massa, un dirigente que muestra templanza, conocimiento, capacidad de trabajo y equilibrio. Por el otro, Javier Milei, un personaje irascible, agresivo, desbordado y peligroso”, remarcó en el articulo titulado "Milei es Macri".El legislador de Unión por la Patria denunció que "las acciones especulativas no cesan" y ejemplificó con l"a falta de suministro de combustibles". "En ese escenario, el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, intimó a las petroleras y declaró que, si no se resolvía el abastecimiento, no iban a poder sacar un solo barco de exportación. Poco después, las grandes empresas del sector emitieron un comunicado donde se comprometían a “reforzar el abastecimiento pleno en la red de estaciones de servicio y recuperar los niveles de stock hasta volver a la normalidad”, remarcó.Heller explicó que si Massa gana el balotaje, "implementará un plan para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as de plataformas de delivery, incluyendo el acceso a una ART o prestación similar, obra social y el derecho a una jubilación". "También anunció que la empresa Trenes Argentinos comenzará a construir 25 espacios de descanso para estos trabajadores/as. Se harán en estaciones de trenes del AMBA y dispondrán de diversos servicios", indicó..Sin embargo, señaló: ”No es fácil reunir más del 50% de los votos necesarios para ganar un balotaje. Pero si se contemplan las tensiones crecientes en las dos fuerzas que integran el polo opositor, y las características de cada candidato, lo lógico sería que ese voto fluctuante terminara orientándose mayoritariamente hacia Sergio Massa.En ese sentido, explicó que “para obtener más del 50% de los sufragios positivos se requiere que una cantidad significativa de ciudadanos y ciudadanas que votaron a otras opciones opten en el balotaje por Sergio Massa y Unión por la Patria”.