Cuántos usuarios renunciaron hasta el momento al subsidio en el transporte

De los 18 millones de usuarios con tarjetas activas para viajar en transporte público aproximadamente 1.500 renunciaron voluntariamente al subsidio, según informaron desde el Ministerio de Transporte de la Nación.Al respecto, el ministro de la cartera de Transporte precisó que el último corte dio 1.470 personas, cuyas tarjetas, sólo 200 han sido usadas" bajo la nueva modalidad sin subsidios.Esto -según el funcionario- "quiere decir que se trata de gente que ha renunciado al subsidio pero que no usa la tarjeta, que es lo mismo que no renunciar". "Quien renuncia al subsidio es el que no usa el transporte, o sea que estamos en un círculo vicioso", insistió.Giuliano advirtió que "sacar el subsidio, como quiere Javier Milei, significa una tarifa directa de $ 700 de colectivo y un cambio rotundo en la economía de las familias o de un trabajador que usa frecuentemente un transporte"."No va a ser igual la Argentina con subsidio al transporte que sacando el subsidio como plantea Milei", remarcó tras lo cual recalcó: "Esto es informar esclarecidamente sobre el tema y es lo que estamos decidiendo en las urnas".En esta línea, reflexionó: "No es igual un país en donde haya libre portación de armas que un país que no tenga esa condición, como tampoco es igual un país donde haya mercado como único regulador y entonces vienen las aperturas indiscriminadas; donde tengamos, como dicen desde La Libertad Avanza, compraventa de órganos que donde no tengamos".