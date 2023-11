Dos gobernadores peronistas coinciden con Morales en que si gana Milei no podrán "pagar sueldos"

respaldaron la advertencia del radical jujeño Gerardo Morales y confirmaron que no podrán pagar los salarios de los empleados públicos si Milei gana las elecciones y les corta la Coparticipación

Las amenazas disfrazadas de anuncios derespecto deen la Argentina lograronbajo un mandato común:Quienes se expresaron en las últimas horas fueron los gobernadores peronistas, de Catamarca y Tucumán respectivamente, quienes, afirmó el mandatario de Catamarca.Jalil explicó que suspender la Coparticipación "es quitar los puestos de trabajo de la obra pública y la construcción, detener el crecimiento privado y poner en duda el pago de sueldos".En este último sentido también coincidió, gobernador de Buenos Aires, quien este miércoles enfatizó que desde el espacio de Milei "han dicho no en miedo sino realismo" que van a "terminar con la coparticipación", por lo que señaló que la provincia de Buenos Aires "vive de la coparticipación federal como lo hacen todas las provincias argentinas"., afirmó.El tucumano Jaldo, por su parte, fue consultado sobre los dichos de Morales y respondió "que no es novedad" porque la propuesta de Milei "es apoderarse de los recursos que son del interior"."Si gana Milei va a apoderarse de los recursos de las provincias y vamos a tener graves problemas sociales", alertó el mandatario de la provincia del norte.En ese sentido, precisó con ejemplos concretos:"Claro que es grave y es grave que está convencido de que tiene que apoderarse de los recursos del interior para fortalecer el centralismo porteño y eso no se lo vamos a permitir", advirtió el gobernador de Tucumán.Jaldo sostuvo que Milei "lo primero que va a tener que hacer es respetar la Constitución Nacional, segundo las autonomías de las provincias y tercero las leyes vigentes a nivel provincial y nacional"."No hay dudas de que nos vamos a defender en la Justicia, en la Corte Suprema de la Nación y también con gente en la calle si quieren quitarle los recursos a los tucumanos", sentenció.Según cálculos no oficiales, la coparticipación representa alredeor de un 50% de los ingresos de las provincias, en promedio. Algunas, como Entre Ríos, que pueden pagar sólo dos meses de sueldos sin la Coparticipación automática. Otras, como Tucumán, sólo uno.La idea de Milei surgió a partir de una sugerencia de Mauricio Macri para que el "plan motosierra" empiece por la Coparticipación, ya que apuntar a planes o subsidios le generaría un conflicto social grave. En rigor, el recorte sería cambiar el mecanismo de envío de fondos y hacerlo mediante ATN, que son discrecionales y obligan a los gobernadores a negociar con la Casa Rosada. De esa forma además logran alinearlos políticamente.