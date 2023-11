La Cámara Electoral argentina cita a apoderados de Massa y Milei para "preservar la convivencia democrática"

La Cámara Nacional Electoral (CNE) convocó de urgencia para este sábado a la tarde a los apoderados de Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA), a pocas horas de las últimas elecciones, en el marco del balotaje presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, para "preservar convivencia democrática".Los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas decidieron reunir a los apoderados de ambas fuerzas en un intento por garantizar la transparencia del acto eleccionario.La reunión se producirá en el marco de las recientes denuncias y acusaciones presentadas por La Libertad Avanza de Milei sobre un presunto fraude electoral, según la agencia argentina de noticias Télam. La jefa de campaña y hermana de Milei, Karina Milei, y el abogado Santiago Viola presentaron el último jueves un escrito ante la Justicia en el cual advertían sobre posibles hechos de fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el pasado 22 de octubre.El Gobierno respondió denunciando a ambos apoderados de Milei, que acudieron a declarar ante la Justicia para aclarar sus acusaciones. En dependencias judiciales, Viola aclaró que no se había denunciado fraude, sino que se pedía a las autoridades "extremar los recaudos" de cara a la segunda vuelta.Cabe señalar que la Justicia Electoral exhortó en los últimos días a LLA a responsabilizarse por un eventual faltante de boletas el día de la elección.Sergio Massa se impuso en las generales con el 36,7% de los apoyos en la primera vuelta electoral. Mientras que Javier Milei, de La Libertad Avanza, alcanzó el 30,0% de los votantes.La presidente del PRO y excandidata presidencial Patricia Bullrich, apenas reunió el 24,8% por ciento de los votos,y de esta amnera no competirá en la segunda vuelta.