El PJ repudió la violencia de jóvenes libertarios a una concejala chaqueña

El PJ de la ciudad chaqueña de Barranqueras denunció este martes quey advirtió que esas acciones "no construyen ni alimentan la convivencia democrática".Los dirigentes relataron que en la noche del lunes Gilabert "se encontraba con sus hijos disponiéndose a comprar helado, finalizando el día feriado junto a su familia", y que en ese momento "fue abordada por tres jóvenes afines al partido de Milei, que la increparon violentamente delante de sus hijos".En el comunicado, que lleva la firma de la presidenta del PJ local de Barranqueras,, señalaron que no sólo la concejala estuvo en "peligro" sino que se generó una "situación de susto y desesperación a sus hijos, que presenciaron cada momento".En diálogo con la Agencia Télam,, y que comenzaron a propinarle "una serie de insultos gravísimos".Al ver la situación desde el auto donde aguardaba con sus hijos, Gilabert intervino y fue agraviada con insultos que hicieron alusión a su cargo público."Uno de ellos quería pegarle a mi pareja, y el otro se habrá percatado de que estaban los chicos prendidos en mis piernas y terminó sacando" al agresor, contó Gilabert.La concejal, que termina su mandato el 10 de diciembre, adelantó que mañana miércoles se presentará la denuncia en sede judicial porque aún se están recabando "algunas pruebas como la identidad de estas personas y las cámaras del lugar en el que estábamos"."Yo soy abogada y trato de sustentar las cosas con el marco legal, creo que la denuncia es lo mejor que podemos hacer para esta situación social", dijo y confió que con anterioridad al hecho "por redes sociales ya venían insultando a parte de mi familia" por identificarlos con familiares de exdetenidos y desaparecidos.Además, señaló que a los simpatizantes de LLA "se los cruzan todo el tiempo" en la localidad porque, precisó, hay "50 mil habitantes allí".La dirigente realizó un "llamado público a los referentes y simpatizantes de LLA para mesurar sus expresiones comprendiendo que el deber que les confirió el pueblo en las urnas no es un premio sino más bien una responsabilidad que deberán llevar adelante dentro del pacto democrático y de respeto a las diversas opiniones de todos los ciudadanos".El PJ local manifestó su "completa solidaridad con la compañera Galibert y su familia" y repudió "enérgicamente este tipo de prácticas que no construyen ni alimentan la convivencia democrática"."Desde el PJ jamás hemos apañado ni participado de este tipo de prácticas que condenamos categóricamente, y como gestión jamás hemos distinguido entre partidarios de un sector u otro", señaló el comunicado.-Con información de Télam-