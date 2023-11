Milei anunció que mantendrá la eliminación de Ganancias y el reintegro del IVA

En medio de la transición con el Gobierno deel presidente electo,dio precisiones respecto de las medidas económicas que tomará una vez que asuma el 10 de diciembre. Al respecto, confirmó que, dijo en primer lugar el economista en declaraciones al programa A Dos Voces de TN. Y precisó que tanto la eliminación de Ganancias para trabajadores como el reintegro del Impuesto al Valor Agregado continuarán.afirmó Milei y explicó que para "se bajará el gasto público en otro lado" para que las cuentas públicas sean sostenibles.A su vez, confirmó que a las empresas de servicios "se le respetarán los contratos", al tiempo que sostuvo que si no se hace un ajuste fiscal, el paísEl 28 de septiembre, el Senado sancionó la ley enviada por Sergio Massa que modificó el Impuesto a las Ganancias, elevando el piso del Mínimo No Imponible a casi dos millones de pesos, lo que equivale a quince salarios mínimos, vital y móvil y que regirá a partir de 2024.La medida acompaña un decreto dictado por el Poder Ejecutivo a instancias del ministro que implementó cambios en el impuesto para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Una vez finalizado el plazo estipulado por el DNU comenzará a regir la ley aprobada por el Congreso.La reforma de Ganancias se centra en la modificación de la cuarta categoría, un universo integrado actualmente por 80.000 trabajadores. Es decir, el tributo cambiará de nomenclatura por la de Impuesto a los "Mayores Ingresos" y será abonado únicamente por quienes obtengan ingresos mensuales superiores al nuevo piso del tributo, el cual fue fijado en $1.770.000.El libertario ahondó sobre su plan de reducir el déficit y expresó: "".Al respecto, afirmó que el porcentaje de votos que sacó en el balojate "es un mandato" para avanzar en ese recorte. "La Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. Tiene lo peor de la crisis de (Raúl) Alfonsín, o sea, la chance de la hiperinflación. Tiene lo peor de la crisis del Rodrigazo del 75, y tiene indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. El ajuste va a venir de todas maneras. Entonces, la pregunta es, ¿quién hace el ajuste? Históricamente, la política hizo que el ajuste lo pague el sector privado. Esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política. Va a recaer sobre el Estado, no sobre el sector privado", indicó.El mandatario electo evitó dar el nombre de su ministro de Economía, pero de todas formas dijo que el encargado de definir las pautas del área será él:Al respecto, adelantó que, evaluó.Sobre su Gabinete confirmó a Diana Mondino como canciller y a Guillermo Francos al frente del Ministerio del Interior, mientras que por Emilio Ocampo al frente del Banco Central dijo que "depende de él"., subrayó el presidente electo.