Los supermercados advirtieron que rechazarán aumentos por encima de lo acordado con el Gobierno

La Cámara de Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), advirtieron a sus cadenas de proveedores que rechazarán productos con aumentos de precios por encima de la pauta de incrementos establecidos con la Secretaría de Comercio.Las autoridades del área acordaron hoy con supermercados y empresas de consumo masivopara “evitar abusos los precios y garantizar el abastecimiento en la transición de gobierno”.Fuentes oficiales informaron que en encuentros con todos los sectores se plantearon acomodamientos de precios escalonados y según lo acordado en este mes rondarían entre el 5 y el 12%, según sector, y en diciembre de un 8% en promedio. ”Lo importante es que las empresas acompañaron esto y se bajaron las listas que estaban llegando con el 40%; t”, agregaron.A partir de hoy y a lo largo de la semana, hay pactados encuentros con supermercados y empresas que están dentro del programa Precios Justos, para “llevar la transición de una manera ordenada”. El objetivo -dijeron- es evitar abusos, cuidar el abastecimiento en las góndolas y proteger el bolsillo de los consumidores. ”Estamos en una transición y los acuerdos son voluntarios hasta el 30 de noviembre y por eso las empresas tienen sus beneficios”, señalaron.Mientras que desde los supermercados y autoservicios advirtieron: "N”.En un comunicado, CAS y FASA instaron a sus proveedores a respetar las pautas fijadas por el Gobierno en aquellos casos en que sean alcanzados y a “proceder con suma prudencia si no lo están”. “Considerando la situación actual en la que se registran fuertes aumentos de precios, los integrantes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y de la Federación Argentina de Autoservicios (FASA) destacamos la necesidad de proceder con extrema prudencia”, remarcaron.Al tiempo que detacaron la fuerte pérdia del poder adquisitvo al afirmar que “no podemos perder de vista que, en definitiva, los perjudicados por los aumentos excesivos de precios son los consumidores, la gente que debe enfrentar esta situación con bajísimos niveles de ingresos”.Los supermercadistas aclararon que no son los formadores de precios y que dependen "total y exclusivamente de los precios que fijan los proveedores". "Por eso es que los instamos a respetar las pautas fijadas por el Gobierno Nacional, en aquellos casos en que sean alcanzados y a proceder con suma prudencia, si no lo están”, pidieron.Antes del entendimiento alcanzado hoy, el 26 de octubre pasado, a cuatro días de la primera vuelta electoral, el Gobierno prorrogó hasta fin de año los beneficios fiscales para las empresas que forman parte de acuerdos de precios suscriptos con la Secretaría de Comercio, a través del decreto 551/2023. Entre otros puntos, se extendió la suspensión del pago de impuestos para la compra de divisas en moneda extranjera para la importación y la reducción a 0% de la alícuota de retenciones para mercaderías comprendidas en una serie de posiciones arancelarias del Mercosur. Para noviembre, el Gobierno acordó con la mayoría de las empresas para extender el programa Precios Justos, que mantiene virtualmente congelados a 52.300 productos de consumo masivo, con subas de 5% mensual.“Entendemos que esta es una situación transitoria producto de la incertidumbre que genera el cambio de Gobierno en un entorno de elevadísima inflación, con variables económicas profundamente deterioradas y ante seguras modificaciones en la política de precios que fijará la nueva administración gubernamental”, cerró el comunicado de los supermercadistas.